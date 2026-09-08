Atak na starszą kobietę w Zgierzu. Policjant po służbie ujął 28-letniego napastnika

Agresywne zachowanie na ulicy Powstańców Śląskich

5 września 2026 roku około godziny 11:00 zgierskie służby otrzymały zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie znajdującym się na ulicy Powstańców Śląskich. Z przekazanych informacji wynikało, że na miejscu doszło do ataku na starszą kobietę. Policjanci, którzy przyjechali pod wskazany adres, ustalili, że sprawca został już ujęty przez świadka zdarzenia. Był nim funkcjonariusz pracujący na co dzień jako dyżurny w Komendzie Głównej Policji, który w tym czasie przebywał poza służbą.

Przebieg ataku zarejestrowany przez monitoring

Z relacji interweniującego policjanta oraz zabezpieczonych nagrań z monitoringu wynika, że 28-letni obywatel Ukrainy zachowywał się agresywnie już wcześniej. Mężczyzna najpierw niszczył znak drogowy i próbował go przewrócić. Następnie bez żadnego wyraźnego powodu uderzył w twarz 79-letnią mieszkankę Zgierza, która przechodziła akurat przez przejście dla pieszych. W wyniku tego uderzenia kobieta doznała obrażeń twarzy i została przetransportowana do szpitala.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla 28-latka

Policjant, który widział całe zdarzenie, natychmiast zareagował i zatrzymał agresora, a następnie przekazał go wezwanemu na miejsce patrolowi. 28-latek usłyszał zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz dopuszczenia się wybryku chuligańskiego. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione czyny zatrzymanemu grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl