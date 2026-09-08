Hotel Paradise 13. Nowy uczestnik to syn słynnego kucharza! Patryk Strzelczyk melduje się w willi

Hotel Paradise 13. Syn Tomasza Strzelczyka wkracza do gry

24-letni Patryk Strzelczyk wychowywał się w Danii, jednak coraz mocniej zastanawia się nad powrotem do Polski na stałe. Z wykształcenia jest technikiem mechanikiem, lecz jego ścieżka zawodowa potoczyła się w zupełnie innym kierunku. Mężczyzna prowadzi własny biznes jako barber, co sprawia, że każdego dnia spotyka wielu ludzi i buduje relacje.

Widzowie z pewnością mogą skojarzyć rodzinę Patryka. Jego tatą jest Tomasz Strzelczyk, popularny szef kuchni, który zyskał rozpoznawalność m.in. dzięki prowadzeniu kanału „Tomasz Strzelczyk ODDASZFARTUCHA”. Warto dodać, że w 2015 roku kucharz zaprezentował swoje umiejętności w 4. sezonie programu „MasterChef Polska”, gdzie rywalizację zakończył na wysokim, piątym miejscu.

Patryk Strzelczyk w Hotelu Paradise 13. Zdecydowany sportowiec z jasnym celem

Nowy mieszkaniec willi od dziecka jest związany ze sportem i otwarcie przyznaje, że uwielbia rywalizować. Początkowo jego pasją była piłka nożna, z czasem jednak przeniósł swoje zainteresowania na sporty walki. Zrozumiał, że woli dyscypliny, w których sukces jest wyłącznie w jego własnych rękach. W programie „Hotel Paradise 13” 24-latek będzie musiał zmierzyć się nie tylko z wymagającymi zadaniami fizycznymi, ale również z trudną grą o sympatię i zaufanie pozostałych graczy.

Ideały Patryka z Hotelu Paradise 13. Czego szuka u kobiet?

Jeśli chodzi o relacje damsko-męskie, Patryk dokładnie wie, czego chce. Zwraca dużą uwagę na chemię i fizyczne przyciąganie już przy pierwszym kontakcie. Jego uwagę przykuwają brunetki o figurze i rysach modelek. 24-latek wyznaje, że woli starsze partnerki, które znają swoją wartość i potrafią walczyć o swoje. Nie interesują go dziewczyny, które łatwo ulegają urokowi. Zdecydowanie preferuje partnerki z charakterem, dla których trzeba się postarać.