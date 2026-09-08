Barwy szczęścia po wakacjach. Streszczenie jesiennych odcinków, zdrady, śluby i rozstania

Nowe odcinki „Barw szczęścia” jesienią 2026. Streszczenie

Jednym z głównych motywów w nowych odcinkach „Barw szczęścia” będzie związek Bruna (w tej roli Lesław Żurek) oraz Karoliny (Marta Dąbrowska). Po szybkim ślubie w Las Vegas nowożeńcy zderzą się z brutalną rzeczywistością. Bruno zażąda od partnerki podpisania intercyzy majątkowej, co wprowadzi niemałe zamieszanie. Z kolei Karolina nie przestanie knuć i snuć intryg. Jej działania skierowane przeciwko Justinowi (Jasper Sołtysiewicz) i sfałszowane wideo sugerujące jego romans z Reginą (Kamila Kamińska) wywołają lawinę problemów.

Przyjaźń Renaty i Dominiki na krawędzi. Co z Kodurem?

W lokalu "Feel Good" szykują się wielkie zmiany. Renata (Anna Mrozowska) po powrocie z ośrodka odwykowego będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością. Dominika (Karolina Chapko) postanowiła bowiem kupić lokal za gigantyczną sumę przekraczającą milion złotych. Ten ruch rozwścieczy Renatę i wszystko wskazuje na to, że ich przyjaźń oraz współpraca biznesowa mogą przejść do historii. Równie burzliwie będzie w życiu uczuciowym Renaty. Kodur (Oskar Stoczyński) zauważy, że jego partnerka dziwnie się zachowuje, a na jaw wyjdą jej powiązania z dilerem narkotykowym, którego śledczy aresztuje.

Tajemnicza Lucyna u Pyrków. Jaka jest rola Wilka?

Spore zmiany czekają też rodzinę Pyrków. Hubert (Marek Molak) zacznie nabierać wątpliwości co do Lucyny (Grażyna Zielińska), która coraz bardziej zadomawia się w ich życiu. Sęk w tym, że starsza pani ma swój własny, ukryty cel, a jej relacja z Maciejem Wilkiem (Adam Szczyszczaj) od początku miała kluczowe znaczenie. W nowych odcinkach na jaw wyjdą prawdziwe zamiary i tożsamość Lucyny, a Pyrkowie wreszcie dowiedzą się całej prawdy.

Kłopoty u Kasi i Mariusza. Tragedia Janki zmienia wszystko

Widzowie mogą liczyć na sporo emocji w relacji Kasi (Katarzyna Glinka) i Mariusza (Rafał Cieszyński). Po nagłej śmierci Dąbrowskiego (Piotr Kazimierczak) Mariusz mocno zaangażuje się w pomoc osieroconej Jance (Oliwia Drożdżyk). Problem jednak w tym, że Janka zacznie zbyt mocno nadużywać dobrego serca mężczyzny, a Kasi wkrótce zaczną puszczać nerwy.

Ewa i Romeo po ślubie. Zderzenie z rzeczywistością

Młodzi nowożeńcy, Ewa (Gabriela Ziembicka) i Romeo (Jacek Tyszkiewicz), szybko zorientują się, że cichy ślub nie rozwiązał ich wszystkich problemów. Ewa zacznie mieć wątpliwości, czy tak wyobrażała sobie małżeńskie życie. Szczególnie że z powodu różnych okoliczności nadal nie będą mogli razem zamieszkać. Ostatecznie Elżbieta (Marzena Trybała), mimo początkowych oporów, przygarnie ich pod swój dach. To jednak nie zakończy ich perypetii.

Justin i Ola w „Barwach szczęścia”. Kryzys po aferze

Sfałszowane wideo mocno nadszarpnęło relację Justina i Oli (Michalina Robakiewicz). Dziewczyna była przekonana, że chłopak dopuścił się zdrady, chociaż ten cały czas zaprzeczał. Z biegiem czasu ich uczucie zacznie się odradzać, a dla Justina kluczowe stanie się zdemaskowanie twórców deepfake'a. Nie zamierza on odpuścić Karolinie i reszcie intrygantów, którzy chcieli zniszczyć jego związek.

Rozpad związku Oliwki i Tomasza. Walka o pieniądze

Jesienne odcinki „Barw szczęścia” przyniosą też kontynuację problemów w relacji Oliwki (Wiktoria Gąsiewska) i Tomasza (Jakub Sokołowski). Para ostatecznie podejmie decyzję o rozstaniu. Oliwka nie będzie potrafiła sprostać wymaganiom Tomasza, a on z kolei wciąż nie będzie mógł zapomnieć o Grażynie (Kinga Suhan). Po rozstaniu Tomasz przyjmie bezwzględną postawę i zacznie domagać się pieniędzy, które zainwestował we wspólny biznes.

Ślub Celiny i Łukasza jesienią? A może policyjna prowokacja?

Widzów z pewnością zaintryguje scena, w której Celina (Oriana Krajewska) będzie przymierzać suknię ślubną. Sugeruje to rychły ślub z Łukaszem (Michał Rolnicki). Biorąc jednak pod uwagę specyfikę pracy tej dwójki, wiele wskazuje na to, że cała ceremonia to jedynie przykrywka do kolejnego śledztwa.

Nowy sezon „Barw szczęścia” po wakacjach 2026. Co jeszcze nas czeka?

Reasumując, nadchodzący sezon „Barw szczęścia” to kontynuacja gorących wątków z poprzednich miesięcy, ale też mnóstwo nowych historii, pojawienie się kolejnych postaci i zaskakujących wyborów, które zmienią losy bohaterów.

Barwy szczęścia. Jest zapowiedź nowego sezonu! Dominika bez Sebastiana, ale z Damianem?