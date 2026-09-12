Dziedzictwo, odcinek 1029: Nana wybierze życie bez Poyraza. Podejmie bolesną decyzję [ZDJĘCIA]

W 1029. odcinku „Dziedzictwa” Nana zacznie planować życie bez Poyraza

Nana będzie przekonana, że najlepszym rozwiązaniem dla niej i Yusufa będzie odejście od Poyraza. W 1029. odcinku „Dziedzictwa” kobieta zacznie poważnie myśleć o przyszłości bez męża. Nie będzie chciała dłużej pozostawać w sytuacji, w której nie czuje się bezpiecznie i stabilnie, a ostatnie wydarzenia pokazały, że życie z Poyrazem jest nieprzewidywalne. W 1028 odcinku. wpadła w zasadzkę Sedata, który chciał ją zabić, aby zemścić się na Poyrazie. Decyzja Nany o odejściu jest podyktowana nie tylko własnym bezpieczeństwem, ale przede wszystkim bezpieczeństwem Yusufa. Nana będzie chciała zapewnić chłopcu spokojne życie.

Nana zacznie szukać pracy w 1029. odcinku „Dziedzictwa”

W 1029. odcinku „Dziedzictwa” Nana będzie coraz bardziej zdecydowana, by uniezależnić się od Poyraza. Zacznie szukać dla siebie zatrudnienia, które pozwoli jej rozpocząć nowy etap. Jej plany nie pozostaną jednak obojętne Poyrazowi, nadal będzie walczył o swoją rodzinę i nie będzie chciał dopuścić do jej rozpadu. Zamiast odsunąć się od Nany, postanowi zrobić wszystko, by ponownie zbliżyć się do żony.

Poyraz przygotuje rodzinny wieczór w 1029. odcinku „Dziedzictwa”

W 1029. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz spróbuje ocieplić atmosferę i zorganizuje rodzinny wieczór. Będzie chciał spędzić czas z Naną i Yusufem, a przede wszystkim pokazać żonie, że zależy mu na rodzinie. Czy Nana postawi na swoim czy po raz kolejny ulegnie Poyrazowi i zostanie przy nim?

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1029

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1029. zostanie wyemitowany w 15 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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