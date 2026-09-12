Korona Kielce pokonała Śląsk Wrocław. Zobacz wynik meczu

Zwycięska bramka w ostatnich minutach

Mecz pomiędzy Śląskiem Wrocław a Koroną Kielce zakończył się wygraną gości 2:1. Do przerwy to Korona Kielce prowadziła jednym golem po trafieniu Mariusza Stępińskiego w 35. minucie spotkania. W drugiej połowie gospodarze ruszyli do odrabiania strat.

W 79. minucie Malaly Dembele zdobył bramkę wyrównującą dla wrocławskiej drużyny. Ostateczny wynik meczu ustalił Simon Gustafson, który w czwartej minucie doliczonego czasu gry strzelił gola na wagę zwycięstwa dla zespołu z Kielc.

Szczegóły spotkania we Wrocławiu

W trakcie rywalizacji sędzia Piotr Rzucidło z Warszawy pokazał jedną żółtą kartkę. Został nią ukarany zawodnik Śląska Wrocław, Karol Linetty. Frekwencja na stadionie dopisała, a zmagania piłkarzy oglądało dokładnie 14 583 widzów.

Trenerzy obu zespołów zdecydowali się na kilka zmian w trakcie meczu. W drużynie gospodarzy boisko opuścili m.in. Tomasiewicz i Marjanac, ustępując miejsca Markowskiemu i Camoesowi. W zespole Korony na murawie pojawili się między innymi Mena oraz strzelec zwycięskiego gola, Gustafson.