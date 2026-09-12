Barwy szczęścia, odcinek 3408: Amelia będzie zdruzgotana pomysłem syna. Bruno zrobi z Karoliną ślubne przedstawienie, aby ratować hotel

Oburzenie Amelii decyzją Bruna w 3408. odcinku

Amelia okaże się jedną z osób, które najgorzej przyjmą działania Bruna i Karoliny. Już w 3407. odcinku „Barw szczęścia” matka Stańskiego odkryje, że huczna uroczystość w hotelu to wyłącznie medialny spektakl. Jej reakcją będzie nieukrywane oburzenie. Dla Amelii największym problemem nie jest sam szum wokół jej syna, ale to, że postanowił on wykorzystać ceremonię zaślubin wyłącznie jako narzędzie do ratowania wizerunku swojego biznesu.

Gorzka prawda o ślubie. Amelia żali się Basi w odcinku 3408

W 3408. odcinku „Barw szczęścia” napięcie będzie rosło. Z jednej strony Karolina i Bruno odtrąbią sukces, ciesząc się, że medialne publikacje o ich rzekomym ślubie przyniosły hotelowi oczekiwane korzyści. Z drugiej strony Amelia absolutnie nie będzie podzielać ich radości. W trakcie szczerej rozmowy z Basią wprost wyrazi swój zawód zachowaniem syna. Dla niej medialne doniesienia to żaden powód do dumy, a jedynie żałosna farsa z udziałem Bruna. Kobieta ma bowiem pełną świadomość, że cały ten szum wokół fikcyjnego ślubu ma tylko jedno zadanie: zatuszować niedawne problemy hotelu.

Dziennikarskie śledztwo Weroniki nabiera tempa w 3408. odcinku

Początkiem kłopotów było zatrzymanie dilera narkotykowego na terenie hotelu Stańskich. W 3403. odcinku „Barw szczęścia” komisarz Majak wziął na spytki Bruna i Karolinę, a dziennikarz Modrzycki próbował rozdmuchać skandal w mediach. Bruno, wykorzystując swoje znajomości w „Szoku”, skutecznie zablokował jednak publikację artykułu. Sprawa skomplikowała się w 3404. odcinku, gdy Weronika oskarżyła Modrzyckiego o wzięcie łapówki od Stańskiego.

Mimo wyreżyserowanego przez Stańskich ślubu dla mediów, Weronika nie dała się zwieść. Zamiast opisywać sielankę, drąży temat. Już w 3405. odcinku zaczęła gromadzić informacje na temat obecności dilera i podejrzanego handlu lekami. W 3408. odcinku Weronika nie odpuszcza i kontynuuje swoje dziennikarskie śledztwo, tymczasem Bruno naiwnie wierzy, że ślubna farsa pozwoliła mu raz na zawsze pogrzebać niewygodną aferę.

Emisja 3408. odcinka „Barw szczęścia” w TVP2

Najnowsze odcinki serialu „Barwy szczęścia” nadawane są w stacji TVP2 od poniedziałku do piątku o 20:05. Odcinek o numerze 3408 zadebiutuje na ekranach we wtorek, 29 września 2026 roku. Osoby preferujące oglądanie w sieci znajdą wszystkie dotychczasowe epizody na platformie streamingowej TVP VOD, gdzie trafiają one zaraz po premierze telewizyjnej.

O czym opowiadają „Barwy szczęścia” i kto w nich gra?

„Barwy szczęścia” to popularna polska produkcja obyczajowa, która śledzi losy mieszkańców osiedla Zaciszna i ich najbliższych. W serialu poruszane są wątki dotyczące relacji międzyludzkich, problemów rodzinnych, miłosnych uniesień oraz wyzwań związanych z karierą i trudnymi wyborami życiowymi.

W obsadzie serialu znajdują się między innymi:

Katarzyna Glinka jako Katarzyna Górka-Sadowska

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Anna Mrozowska jako Renata Nowak

Karolina Chapko jako Dominika

Oskar Stoczyński jako Marcin Kodur

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Andrzej Popiel jako Kajetan Broda

Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska

Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)

Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz

Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska

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„Barwy szczęścia” - quiz wiedzy o serialu. Przekonaj się, czy jesteś uważnym widzem! Pytanie 1 z 11 Jak nazywa się osiedle, na którym mieszkają bohaterowie serialu? Pod Gruszą Pod Modrzewiem Pod Sosnami Następne pytanie