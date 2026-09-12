Barwy szczęścia, odcinek 3405: Weronika dobierze się do Stańskich! Zacznie odkrywać kulisy afery [ZDJĘCIA]

Medialna zasłona dymna Stańskich w 3405. odcinku „Barw szczęścia”

Bruno (Lesław Żurek) zacznie drżeć o konsekwencje policyjnej interwencji w jego hotelu. Według serwisu www.swiatseriali.interia.pl nagłośnienie faktu ujęcia handlarza niedozwolonymi substancjami mogłoby zniechęcić gości i zrazić inwestorów. Z tego powodu biznesmen zapragnie zatuszować kłopotliwą sprawę w mediach. Karolina wpadnie na chytry plan – zamiast publikować relację z policyjnej akcji, „Szok” ma stworzyć artykuł o ślubie Stańskich. Uroczystość zawarta w Las Vegas ma zostać zaprezentowana jako kameralne wydarzenie, a następnie zyskać oprawę medialną w postaci specjalnego reportażu i sesji zdjęciowej zorganizowanej przez gazetę.

„Barwy szczęścia” odc. 3405: Weronika odrzuca ślubną ustawkę

Kornel oddeleguje Weronikę do uwiecznienia na zdjęciach sfingowanego ślubu i wesela Stańskich. Dziennikarka będzie chciała błyskawicznie uporać się z obowiązkami, jednak nie przystanie na wszystkie wymysły Karoliny. Stanowczo odrzuci propozycję zorganizowania dodatkowej sesji w niedalekiej stadninie.

„Moje zlecenie nie obejmuje sesji w plenerze – jasno zaznaczy.”

Gdy reporterka skończy pracę z aparatem, w hotelowym lobby natknie się na Justina (Jasper Sołtysiewicz). Konwersacja z nim utwierdzi ją w przeświadczeniu, że materiał o ślubie to tylko przykrywka dla znacznie mroczniejszej tajemnicy. Weronika bez ogródek wyzna, że nie traktuje przygotowanej przez Stańskich uroczystości jako standardowej akcji promocyjnej hotelu.

„Barwy szczęścia” odcinek 3405: Weronika domaga się dopłaty od Kornela

Kiedy Weronika zjawi się z powrotem w redakcji, nie będzie ukrywać, że przygotowany materiał odbiegał od standardowych dziennikarskich obowiązków. Zażąda od Jezierskiego wyższej pensji, tłumacząc, że relacjonowanie sfingowanego wesela nie mieściło się w zakresie jej pracy. Kornel stanie w obronie redakcyjnych ustaleń, argumentując, że plotki z życia elit pasują do charakteru „Szoku” i przyciągają czytelników. Dziennikarka pozostanie jednak nieugięta. Napomknie o aferze narkotykowej w hotelu Stańskich, podkreślając, że to właśnie taka wiadomość naprawdę zszokowałaby odbiorców.

Portal www.swiatseriali.interia.pl donosi, że reporterka pójdzie za ciosem. Zamiast ograniczać się do tematu ślubu, zacznie drążyć sprawę ujęcia dilera. W tym celu zadzwoni do zaprzyjaźnionej policjantki, wnioskując o dostęp do stenogramów z przesłuchania zatrzymanego.

Justin jako sojusznik Weroniki w 3405. odcinku „Barw szczęścia”?

Tym sposobem Weronika może wejść w posiadanie materiałów wyjątkowo kompromitujących dla Bruna i Karoliny. Kluczowe okaże się to, czy akta z policyjnych czynności pozwolą jej zrekonstruować prawdziwy przebieg wydarzeń w hotelu. Niewykluczone, że Justin również dołączy do śledztwa. Mężczyzna ma swoje osobiste zatargi ze Stańskimi, więc prawdopodobnie wesprze reporterkę w dążeniu do prawdy. Zamysł Bruna, by zatuszować skandal hucznym przyjęciem, może ostatecznie obrócić się przeciwko niemu samemu.

Kiedy oglądać 3405. odcinek „Barw szczęścia”?

Nowe odcinki „Barw szczęścia” można śledzić od poniedziałku do piątku o 20:05 na kanale TVP2. Emisja 3405. epizodu zaplanowana jest na czwartek, 24 września 2026 roku. Wszystkie odcinki, tuż po telewizyjnej premierze, trafiają do serwisu TVP VOD.

O czym opowiadają „Barwy szczęścia” i kto w nich występuje?

„Barwy szczęścia” to lubiany polski serial obyczajowy, przybliżający losy mieszkańców ulicy Zacisznej oraz ich najbliższych. Fabuła koncentruje się wokół zagadnień związanych z więziami rodzinnymi, miłością, wyzwaniami w pracy zawodowej i trudnymi wyborami życiowymi.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

Katarzyna Glinka jako Katarzyna Górka-Sadowska

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Anna Mrozowska jako Renata Nowak

Karolina Chapko jako Dominika

Oskar Stoczyński jako Marcin Kodur

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Andrzej Popiel jako Kajetan Broda

Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska

Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)

Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz

Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska

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