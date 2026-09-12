Barwy szczęścia, odcinek 3405: Kasia na zawsze straci zaufanie do Mariusza? Słowa Ksawerego namieszają w ich relacji - ZDJĘCIA

Ksawery podsłucha plotki o romansie Mariusza i Janki w 3405. odcinku „Barw szczęścia”

Temat rzekomego związku Mariusza z Janką ponownie wypłynie w 3405. odsłonie „Barw szczęścia”. W przeszłości dziewczyna robiła, co w jej mocy, by zdobyć serce przystojnego rolnika, wykorzystując do tego rozmaite, nierzadko przebiegłe metody. Fani serialu doskonale znają jej skłonność do intryg. Tym razem pogłoski o rzekomym romansie z narzeczonym Kasi znowu zaczną krążyć po okolicy.

To właśnie zasłyszane w Brzezinach opowieści sprawią, że Ksawery zacznie podejrzewać partnera matki o niewierność. Mieszkańcy zaczną plotkować o niepokojąco zażyłych relacjach rolnika z Janką. Cała sytuacja będzie miała swój początek w tragicznym incydencie z 3403. odcinka, w którym ojciec dziewczyny umrze na jej oczach, a Mariusz będzie tego świadkiem. W poczuciu obowiązku mężczyzna postanowi wesprzeć Jankę w żałobie, co zresztą początkowo spotka się z pełną aprobatą Kasi.

Syn Kasi zasieje w niej wątpliwości w 3405. odcinku „Barw szczęścia”

Po słowach Ksawerego Kasia spojrzy na więź Mariusza i Janki z zupełnie innej perspektywy. Choć wcześniej wspierała ukochanego w pomocy osieroconej dziewczynie, doniesienia syna obudzą w niej spore obawy. Sytuację pogorszą kolejne zdarzenia. W trakcie ceremonii pogrzebowej Dąbrowskiego, zaplanowanej na 3407. odcinek „Barw szczęścia”, jedna z miejscowych kobiet ostrzeże Kasię przed intencjami Janki. Sąsiadka wprost zasugeruje, że relacja dziewczyny z Mariuszem jest zbyt bliska. Zaniepokojona Kasia zacznie się zastanawiać, czy za rzekomym wsparciem nie kryje się coś więcej.

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„Barwy szczęścia” - quiz wiedzy o serialu. Przekonaj się, czy jesteś uważnym widzem! Pytanie 1 z 11 Jak nazywa się osiedle, na którym mieszkają bohaterowie serialu? Pod Gruszą Pod Modrzewiem Pod Sosnami Następne pytanie