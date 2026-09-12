Córka legendy podbija US Open! Wszyscy się nią zachwycają. Ale ślicznotka

Gdy na korcie błyszczy Ben Shelton, na trybunach uwagą obiektywów cieszy się Trinity Rodman. Jej niezwykle żywiołowe reakcje na zagrania amerykańskiego finalisty US Open stały się prawdziwym hitem internetu. Rekordy popularności bije wideo nagrane po wygranej Bena w 2. rundzie nad Hubertem Hurkaczem. Krótki filmik tylko na profilu ESPN Women w serwisie X zyskał już ponad 17,5 miliona odsłon! Widać na nim niezwykle szczęśliwą Trinity ubraną w wymowną koszulkę z hasłem informującym, że kocha swojego chłopaka.

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Trinity Rodman błyszczy na US Open. Córka legendy i dziewczyna bohatera USA

Mimo że dla wielu to przede wszystkim córka słynnego Dennisa Rodmana, Trinity buduje własną legendę w sporcie. Gra na najwyższym poziomie w amerykańskiej lidze piłki nożnej NWSL, gdzie reprezentuje Washington Spirit. Do tego jest gwiazdą reprezentacji USA i zdobywczynią złotego medalu olimpijskiego w Paryżu. Mając zaledwie 18 lat, została najmłodszą piłkarką w drafcie ligi, a w debiutanckim sezonie sięgnęła po mistrzostwo i tytuł Debiutantki Roku. Imponujące wyniki na boisku zapewniły jej status jednej z najlepiej wynagradzanych zawodniczek w historii NWSL.

Relacja Trinity z amerykańskim tenisistą Benem Sheltonem oficjalnie rozpoczęła się w marcu 2025 roku, a prasa za oceanem od razu okrzyknęła ich nową królewską parą w świecie sportu. Zawodnicy wspierają się na każdym kroku, a piłkarka regularnie kibicuje Benowi na trybunach w Nowym Jorku. Ze względu na swoje doświadczenia doskonale zdaje sobie sprawę, z jakimi oczekiwaniami zmaga się jej ukochany. Dziś wspólnie piszą własną historię, budząc ogromne zainteresowanie mediów.

Zapraszamy do naszej galerii, gdzie można zobaczyć więcej zdjęć zachwycającej Trinity Rodman.

Trinity Rodman reacting to Ben Shelton advancing to the third round of the US Open 🎉 pic.twitter.com/Zb26qzysJm— espnW (@espnW) September 2, 2026