Sydney Sweeney całkowicie rozgogolona w nowej reklamie! Tym razem przesadziła?

Aktorka z „Euforii” w nowej, odważnej roli. Sydney Sweeney kusi kibiców

Gwiazda po raz kolejny zszokowała swoich fanów. Sydney Sweeney, która od pewnego czasu budzi ogromne emocje, m.in. pozując na czerwonym dywanie w prześwitującej sukni, tym razem wzięła udział w odważnym projekcie reklamowym. Na opublikowanym nagraniu widać ją całkowicie nagą, a jej sylwetkę strategicznie zasłaniają tylko zmieniające się w dynamicznym tempie kadry oraz sportowe akcesoria. Aktorka pewnie prezentuje swoje wdzięki, kierując wzrok w stronę kamery. Kampania nawiązuje do wielu dyscyplin, w tym koszykówki, piłki nożnej, hokeja, futbolu amerykańskiego, tenisa, a także bilarda. Wideo błyskawicznie obiegło sieć, dzieląc komentujących na dwa obozy.

Sydney Sweeney w ogniu krytyki. Dlaczego świat znienawidził ją za reklamę dżinsów?

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Sydney Sweeney całkiem odsłania ciało w spocie „Tylko sport”. Internauci podzieleni

Część odbiorców przyjęła reklamę entuzjastycznie, chwaląc amerykańską gwiazdę za odwagę i urodę. W ich opinii pomysł na spot jest interesujący i zdecydowanie przykuwa uwagę. Jednakże w internecie pojawiło się również wiele negatywnych komentarzy. Krytycy zwracają uwagę na nadmierną seksualizację oraz przedmiotowe traktowanie kobiet w mediach. Zastanawiają się, czy angażowanie znanej, rozebranej aktorki to faktycznie niezbędny środek do promowania produktów i usług sportowych.

Według niektórych opinii firma posłużyła się utartym schematem, w którym nagość ma napędzać sprzedaż, ignorując merytoryczną stronę swojej oferty. Zwraca się też uwagę na sprzeczność między tytułem „Tylko sport” a samym obrazem, na którym główną rolę gra ciało gwiazdy Hollywood. Niezależnie od intencji twórców, kampania osiągnęła sukces zasięgowy, stając się tematem szerokiej debaty o dopuszczalnych granicach w branży marketingowej.

Pełne wideo można znaleźć na profilach społecznościowych amerykańskiej aktorki, prezentujemy je poniżej: