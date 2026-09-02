Dziedzictwo, odcinek 1024: Nana zobaczy Poyraza na schadzce z Sibel! Zdradzi ją? - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1024 - wtorek, 8.09.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 1024 odcinku serialu "Dziedzictwo" zaniepokojona Nana nie będzie mogła doczekać się Poyraza, który wciąż nie będzie wracał do domu, a jego telefon nie będzie odpowiadał. Tym bardziej, że wcześniej Sibel mu go wyłączy tuż po tym, jak ledwo żywego odbierze go z walki tuż po tym, jak poda mu tabletkę i poinformuje o wszystkim Cansel.

Wówczas w 1024 odcinku serialu "Dziedzictwo" do akcji wkroczy bratowa Kilica, która zasugeruje jego żonie, że powinna poszukać go w warsztacie. Nana posłucha rady Cansel i niezwłocznie się tam zjawi, gdzie dozna ogromnego szoku.

Taką scenkę odegra Sibel przed Naną w 1024 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wszystko przez to, że w 1024 odcinku serialu "Dziedzictwo" zobaczy na własne oczy męża, wychodzącego z warsztatu razem z Sibel. Oczywiście, rywalka doskonale będzie zdawać sobie sprawę z obecności żony Poyraza, dlatego zacznie wykonać w jego kierunku czułe gesty. Kobieta owije mu szalik na szyję, po czym spojrzy mu prosto w oczy i głęboko się uśmiechnie, aby sfingować ich romans. A następnie się z nim pożegna.

W tym momencie w 1024 odcinku serialu "Dziedzictwo" i Nana się wycofa. Jednak wciąż nie będzie mogła uwierzyć w to, co przed chwilą zobaczyła. Tym bardziej, że wszystko będzie wskazywało na zdradę męża, do której oczywiście nie dojdzie, ale Sibel z Cansel zadbają o to, aby to tak wyglądało. Szczególnie, gdy dojdzie do tego jeszcze ostatnie dziwne zachowanie Poyraza, który zacznie jej unikać, aby prawda o jego nielegalnych walkach nie wyszła na jaw.

– Nie… to niemożliwe… Jak mógł mi to zrobić? Jak mógł mnie tak oszukać? - powie do siebie niczego nieświadoma Nana.

Zrozpaczona Nana uwierzy, że Poyraz i Sibel mają romans w 1024 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wtedy w 1024 odcinku serialu "Dziedzictwo" żona Poyraza zaleje się łzami. Zwłaszcza, że już nie będzie miała żadnych wątpliwości, że jej mąż ma romans z Sibel i to przed nią ukrywa. Mimo tego, że prawda będzie zupełnie inna. Ale Nana nie będzie tego wiedzieć.

A to oczywiście w 1024 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie skończy się dobrze i pociągnie za sobą lawinę konsekwencji, szczęśliwych wyłącznie dla Cansel i Sibel. Ale przecież dokładnie o to będzie im chodziło. Intrygantki osiągną swój cel, a małżeństwo Kiliców zawiśnie na włosku!

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