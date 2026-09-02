Rodzinka.pl wraca z niespodzianką! Magda i Tomek z nową córką, a nie synem

Kiedy premiera nowych odcinków „Rodzinki.pl”?

Najbliższa jesień w TVP2 to wielki powrót uwielbianych przez Polaków bohaterów z „Rodzinki.pl”. Czekają na nas nowe, pełne emocji perypetie w domach Natalii i Ludwika oraz ich sąsiadów, Magdy i Tomka. Rodzinne sprzeczki będą przeplatać się z zabawnymi i wzruszającymi momentami. Pierwszy odcinek 19. serii zostanie wyemitowany w sobotę, 12 września 2026 roku, punktualnie o godzinie 20.00 na antenie telewizyjnej Dwójki.

Nowe dziecko Boskich w „Rodzince.pl”. Córka Nikola zamiast wymarzonego syna

Akcja nowych odcinków rozpocznie się sporym przeskokiem czasowym względem poprzedniej serii, która zakończyła się w momencie rozpoczęcia akcji porodowej u Magdy. Ku zdziwieniu wielu widzów, w nowym sezonie najmłodszą latoroślą w rodzinie będzie roczna dziewczynka, Nikola. Sytuacja ta jest o tyle zaskakująca, że bohaterowie przez dłuższy czas przygotowywali się na przyjście na świat chłopca, co miało być wielką radością, szczególnie dla ich starszej córki, Mai, oczekującej na braciszka.

Zagadka zmiany płci dziecka zostanie rozwiązana już na początku nowego sezonu, kiedy to akcja przeskoczy o ponad rok do przodu. Wtedy też widzowie będą mogli przekonać się, jak w roli starszej siostry odnajdzie się nastoletnia Maja i czy nie poczuje się zazdrosna o nową członkinię rodziny, która naturalnie skupi na sobie mnóstwo uwagi rodziców.

11

Prawdziwa córka Olgi Kalickiej zagra w serialu „Rodzinka.pl”

Twórcy serialu przygotowali dla widzów wyjątkową ciekawostkę. W rolę małej Nikoli wcieli się prawdziwa córka grającej Magdę Olgi Kalickiej, roczna Aniela. Dziewczynka dołączyła do ekipy produkcyjnej w czerwcu, kiedy tylko rozpoczęto kręcenie zdjęć. To niezwykły aktorski debiut dla malucha, który będzie można podziwiać w zdecydowanej większości epizodów najnowszego sezonu.

Informacja o dołączeniu dziewczynki do obsady została oficjalnie potwierdzona przez Olgę Kalicką i Macieja Musiała podczas nagrywania jesiennego spotu promocyjnego dla Telewizji Polskiej.

Rodzinka.pl. Oto nowa córka Magdy i Tomka! Zagra ją prawdziwa córka Olgi Kalickiej