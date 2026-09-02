Porwanie Niny i pobity Mario. Zniknięcie córki wstrząśnie widzami "Na dobre i na złe"

Spis treści
- Tajemnica z 996 odcinka "Na dobre i na złe". Kto pobije Mario?
- Podejrzany mężczyzna w 996 odcinku "Na dobre i na złe". Kto śledzi Milewskiego?
- Tajemnicze głuche telefony do Mario w 996 odcinku "Na dobre i na złe"
- Porwanie Niny w 996 odcinku "Na dobre i na złe". Czy to zemsta na Milewskim?
- Kiedy emisja 996 odcinka "Na dobre i na złe"?
Tajemnica z 996 odcinka "Na dobre i na złe". Kto pobije Mario?
Powakacyjny powrót "Na dobre i na złe" (odcinek 996) przyniesie widzom mocne uderzenie. Gdy wydawać by się mogło, że Blanka i Mario mają szansę na normalność i powrót do siebie, sytuacja dramatycznie się skomplikuje. Złudne nadzieje na spokój runą już na początku sezonu.
Mario pojawi się u żony ze zmasakrowaną twarzą i podbitym okiem. Mężczyzna będzie starał się za wszelką cenę zataić prawdę o tym incydencie, zrzucając winę na intensywny trening sportowy. Blanka, widząc stan męża, zacznie zadawać niewygodne pytania, zwiastujące poważne kłopoty.
- Kto cię pobił?
- Nikt! Oberwałem na zajęciach.
- Na jakich zajęciach?!
- Z kickboxingu... Chodzę, żeby nie zardzewieć - wyjaśni Milewski.
- Znowu się w coś wpakowałeś! - Blanka nie uwierzy w te zapewnienia.
- Co mam zrobić? Poprosić mojego trenera, żeby do ciebie zadzwonił? Może mam przedstawić jakieś nagranie?... Czekaj, mam kartę klubową, chcesz?! Pracuję, zajmuję się dzieckiem cztery razy w tygodniu, jestem na każde twoje wezwanie, uprawiam sport, nie piję, nie palę... Co jeszcze mam zrobić, żebyś nie traktowała mnie jak przegrywa?
- Nie kłam...
- Mówię prawdę!!!
Podejrzany mężczyzna w 996 odcinku "Na dobre i na złe". Kto śledzi Milewskiego?
Kłótnia doprowadzi do tego, że Mario trzaśnie drzwiami i wyjdzie z Niną. Przed domem spotka tajemniczego mężczyznę, którego obecność wywoła u niego bladość i przerażenie. Po powrocie do mieszkania Blanka, dręczona wyrzutami sumienia, spróbuje załagodzić sytuację.
- Przepraszam, że tak na ciebie naskoczyłam rano... Masz rację. Nie możemy w kółko wracać do tego, co było... Doceniam, co dla nas robisz.
- Naprawdę?
- Tak…
Tajemnicze głuche telefony do Mario w 996 odcinku "Na dobre i na złe"
Para padnie sobie w ramiona, dając ponowną szansę swojej relacji. Mario złoży uroczystą obietnicę, że nie zawiedzie zaufania żony i nie narazi rodziny na niebezpieczeństwo. Blanka z nadzieją spojrzy w przyszłość, wierząc, że kryminalna przeszłość partnera to zamknięty rozdział. Tymczasem Mario konsekwentnie będzie odrzucał podejrzane połączenia, ukrywając ten fakt przed niczego nieświadomą lekarką.
Porwanie Niny w 996 odcinku "Na dobre i na złe". Czy to zemsta na Milewskim?
Szczęście rodziny zgaśnie w ułamku sekundy w 996 odcinku "Na dobre i na złe". Podczas spaceru z córką w parku Blanka pośpieszy na pomoc omdlałej staruszce. Lekarka na chwilę spuści wózek z oka, by ratować ludzkie życie. Kiedy kobieta zostanie zabrana przez karetkę, Blanka z przerażeniem stwierdzi brak Niny.
Zniknięcie dziewczynki rodzi wiele pytań w "Na dobre i na złe". Wszystko wskazuje na to, że porywacz ma związek z szemraną przeszłością Mario, a całe zdarzenie jest formą okrutnej kary. Prawda o porwaniu wyjdzie na jaw z czasem, ujawniając zaangażowanie dawnego znajomego Milewskiego.
Kiedy emisja 996 odcinka "Na dobre i na złe"?
Na nowy 996 odcinek "Na dobre i na złe" fani będą musieli poczekać. Zostanie on wyemitowany w środę, 9 września 2026 r., na antenie TVP2 o godzinie 20:55.