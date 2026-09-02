Porwanie Niny i pobity Mario. Zniknięcie córki wstrząśnie widzami "Na dobre i na złe"

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-09-02 14:24

Nowy sezon "Na dobre i na złe" rozpocznie się od potężnego wstrząsu. W 996 odcinku serialu Blanka (Pola Gonciarz) i Mario (Marcin Korcz) zmierzą się z prawdziwym koszmarem – zniknięciem ich córeczki, Niny (Rita Sobocińska). Chwila nieuwagi w parku doprowadzi do tragicznych wydarzeń. Kto i dlaczego uprowadzi dziecko? Tajemnicze pobicie Milewskiego oraz dziwni ludzie w jego otoczeniu mogą sugerować, że to okrutna zemsta.

Na dobre i na złe odc. 996 nowy sezon. Nina (Rita Sobocińska), Blanka (Pola Gonciarz), Mario (Marcin Korcz)
Autor: Artrama/ Materiały prasowe Na dobre i na złe odc. 996 nowy sezon. Nina (Rita Sobocińska), Blanka (Pola Gonciarz), Mario (Marcin Korcz)

Tajemnica z 996 odcinka "Na dobre i na złe". Kto pobije Mario?

Powakacyjny powrót "Na dobre i na złe" (odcinek 996) przyniesie widzom mocne uderzenie. Gdy wydawać by się mogło, że Blanka i Mario mają szansę na normalność i powrót do siebie, sytuacja dramatycznie się skomplikuje. Złudne nadzieje na spokój runą już na początku sezonu.

Mario pojawi się u żony ze zmasakrowaną twarzą i podbitym okiem. Mężczyzna będzie starał się za wszelką cenę zataić prawdę o tym incydencie, zrzucając winę na intensywny trening sportowy. Blanka, widząc stan męża, zacznie zadawać niewygodne pytania, zwiastujące poważne kłopoty.

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- Kto cię pobił?

- Nikt! Oberwałem na zajęciach.

- Na jakich zajęciach?!

- Z kickboxingu... Chodzę, żeby nie zardzewieć - wyjaśni Milewski. 

- Znowu się w coś wpakowałeś! - Blanka nie uwierzy w te zapewnienia.

- Co mam zrobić? Poprosić mojego trenera, żeby do ciebie zadzwonił? Może mam przedstawić jakieś nagranie?... Czekaj, mam kartę klubową, chcesz?! Pracuję, zajmuję się dzieckiem cztery razy w tygodniu, jestem na każde twoje wezwanie, uprawiam sport, nie piję, nie palę... Co jeszcze mam zrobić, żebyś nie traktowała mnie jak przegrywa?

- Nie kłam...

- Mówię prawdę!!!

Na dobre i na złe. Pobity Mario znów sprowadzi na Blankę i ich córkę zagrożenie! Tak dojdzie do porwania Niny w nowym sezonie - ZWIASTUN
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Podejrzany mężczyzna w 996 odcinku "Na dobre i na złe". Kto śledzi Milewskiego?

Kłótnia doprowadzi do tego, że Mario trzaśnie drzwiami i wyjdzie z Niną. Przed domem spotka tajemniczego mężczyznę, którego obecność wywoła u niego bladość i przerażenie. Po powrocie do mieszkania Blanka, dręczona wyrzutami sumienia, spróbuje załagodzić sytuację.

- Przepraszam, że tak na ciebie naskoczyłam rano... Masz rację. Nie możemy w kółko wracać do tego, co było... Doceniam, co dla nas robisz.

- Naprawdę?

- Tak…

Tajemnicze głuche telefony do Mario w 996 odcinku "Na dobre i na złe"

Para padnie sobie w ramiona, dając ponowną szansę swojej relacji. Mario złoży uroczystą obietnicę, że nie zawiedzie zaufania żony i nie narazi rodziny na niebezpieczeństwo. Blanka z nadzieją spojrzy w przyszłość, wierząc, że kryminalna przeszłość partnera to zamknięty rozdział. Tymczasem Mario konsekwentnie będzie odrzucał podejrzane połączenia, ukrywając ten fakt przed niczego nieświadomą lekarką.

Porwanie Niny w 996 odcinku "Na dobre i na złe". Czy to zemsta na Milewskim?

Szczęście rodziny zgaśnie w ułamku sekundy w 996 odcinku "Na dobre i na złe". Podczas spaceru z córką w parku Blanka pośpieszy na pomoc omdlałej staruszce. Lekarka na chwilę spuści wózek z oka, by ratować ludzkie życie. Kiedy kobieta zostanie zabrana przez karetkę, Blanka z przerażeniem stwierdzi brak Niny.

Zniknięcie dziewczynki rodzi wiele pytań w "Na dobre i na złe". Wszystko wskazuje na to, że porywacz ma związek z szemraną przeszłością Mario, a całe zdarzenie jest formą okrutnej kary. Prawda o porwaniu wyjdzie na jaw z czasem, ujawniając zaangażowanie dawnego znajomego Milewskiego.

Kiedy emisja 996 odcinka "Na dobre i na złe"?

Na nowy 996 odcinek "Na dobre i na złe" fani będą musieli poczekać. Zostanie on wyemitowany w środę, 9 września 2026 r., na antenie TVP2 o godzinie 20:55.

Na dobre i na złe ZWIASTUN. Blanka i Mario wrócą do siebie. Wtedy nagle stracą dziecko

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