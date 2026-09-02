Barwy szczęścia. Przebiegły plan Lucyny. Zmusi Huberta do zapłacenia za luksusowy hotel

„Barwy szczęścia”, odcinek 3400. Awaria pieca w domu Pyrków i histeria Lucyny

Po przerwie wakacyjnej na rodzinę Pyrków spadną kolejne kłopoty. Nie przypuszczają oni jednak, że za ich niepowodzeniami stoi Lucyna Zwierzchowska. W odcinku 3400 z powodu zepsutego pieca domownicy będą musieli marznąć i martwić się ogromnymi rachunkami za ogrzewanie awaryjne. Całą sytuację dodatkowo skomplikuje matka Wilka, która zacznie dramatyzować, że nabyte przez nią udziały w posiadłości doprowadzą ją do zguby.

– Chciałam mieć spokój na stare lata, a dostaje stres i zrujnowane zdrowie! Mój reumatyzm... Jeszcze zapalenia płuc się nabawię. Mam tu przez ten czas zamarzać?

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Seniorka z wyrzutem przypomni Hubertowi i Agacie (w tej roli Natalia Ziembicka), że to już kolejna usterka w ostatnim czasie, wspominając pożar oraz zalaną piwnicę. Warto zaznaczyć, że w poprzednich awariach sama miała spory udział.

Matka Wilka domaga się pobytu w hotelu Stańskich w nowym odcinku „Barw szczęścia”

Hubert będzie próbował uspokoić Lucynę, zapewniając o zorganizowaniu alternatywnego sposobu ogrzewania domu. Mimo to kobieta nie przestanie narzekać, twierdząc, że zimno już zdążyło negatywnie wpłynąć na jej stan zdrowia.

– Może wy dacie radę, bo jesteście młodzi. Ale w moim wieku... Ja ryzykuję własnym zdrowiem!

Wówczas sprytna seniorka stanowczo oznajmi, że nie zamierza ryzykować i zażąda od Pyrki przeniesienia do drogiego hotelu Stańskich. Co więcej, wymusi na nim opłacenie kosztów pobytu, tłumacząc się swoimi skromnymi możliwościami finansowymi. W ten sposób naciągnie mężczyznę na wydatek rzędu kilku tysięcy złotych.

Pobyt w luksusowym obiekcie zadziała na kobietę wręcz magicznie – rzekome dolegliwości ustąpią jak ręką odjął. Lucyna postanowi w pełni wykorzystać hotelowe atrakcje, decydując się na zabiegi SPA i saunę. Nawet ostrzeżenie recepcjonisty Kajtka (Jakub Dmochowski) o wysokich cenach nie odwiedzie jej od tego pomysłu.

– Macie japoński masaż twarzy kobido? Bardzo go potrzebuję. I od razu zapłacę...

Jak Lucyna naciągnie Huberta na ogromne koszty? Tajemnica powiązań z Wilkiem wyjdzie na jaw?

Pobyt Zwierzchowskiej w hotelu przedłuży się o kilka dni. Nawet po naprawieniu awarii ogrzewania i informacji od Huberta o możliwości powrotu, kobieta nie będzie chciała zrezygnować z wygód. Wykorzysta fakt, że kolejna doba została opłacona, by przedłużyć swoje relaksacyjne wczasy na koszt Pyrki.

W nadchodzących odcinkach serialu widzowie zobaczą, jak Hubert wciąż pozostaje nieświadomy, że pod jego dachem mieszka matka Wilka, która wraz z synem spiskuje, by przejąć nieruchomość.