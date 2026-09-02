Barwy szczęścia. Przebiegły plan Lucyny. Zmusi Huberta do zapłacenia za luksusowy hotel

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-09-02 14:20

W nadchodzącym sezonie serialu „Barwy szczęścia” widzowie mogą spodziewać się kolejnych intryg ze strony Lucyny. Postać grana przez Grażynę Zielińską będzie knuła, by przejąć dom Pyrków dla swojego syna. Wykorzysta awarię pieca, by przenieść się do luksusowego hotelu, zmuszając Huberta do pokrycia rachunków.

Barwy szczęścia, odc. 3400. Kajtek (Jakub Dmochowski), Lucyna (Grażyna Zielińska), Hubert (Marek Molak)
Autor: Artrama/TVP/ Materiały prasowe Barwy szczęścia, odc. 3400. Kajtek (Jakub Dmochowski), Lucyna (Grażyna Zielińska), Hubert (Marek Molak)

„Barwy szczęścia”, odcinek 3400. Awaria pieca w domu Pyrków i histeria Lucyny

Po przerwie wakacyjnej na rodzinę Pyrków spadną kolejne kłopoty. Nie przypuszczają oni jednak, że za ich niepowodzeniami stoi Lucyna Zwierzchowska. W odcinku 3400 z powodu zepsutego pieca domownicy będą musieli marznąć i martwić się ogromnymi rachunkami za ogrzewanie awaryjne. Całą sytuację dodatkowo skomplikuje matka Wilka, która zacznie dramatyzować, że nabyte przez nią udziały w posiadłości doprowadzą ją do zguby.

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Seniorka z wyrzutem przypomni Hubertowi i Agacie (w tej roli Natalia Ziembicka), że to już kolejna usterka w ostatnim czasie, wspominając pożar oraz zalaną piwnicę. Warto zaznaczyć, że w poprzednich awariach sama miała spory udział.

Matka Wilka domaga się pobytu w hotelu Stańskich w nowym odcinku „Barw szczęścia”

Hubert będzie próbował uspokoić Lucynę, zapewniając o zorganizowaniu alternatywnego sposobu ogrzewania domu. Mimo to kobieta nie przestanie narzekać, twierdząc, że zimno już zdążyło negatywnie wpłynąć na jej stan zdrowia.

– Może wy dacie radę, bo jesteście młodzi. Ale w moim wieku... Ja ryzykuję własnym zdrowiem!

Wówczas sprytna seniorka stanowczo oznajmi, że nie zamierza ryzykować i zażąda od Pyrki przeniesienia do drogiego hotelu Stańskich. Co więcej, wymusi na nim opłacenie kosztów pobytu, tłumacząc się swoimi skromnymi możliwościami finansowymi. W ten sposób naciągnie mężczyznę na wydatek rzędu kilku tysięcy złotych.

Pobyt w luksusowym obiekcie zadziała na kobietę wręcz magicznie – rzekome dolegliwości ustąpią jak ręką odjął. Lucyna postanowi w pełni wykorzystać hotelowe atrakcje, decydując się na zabiegi SPA i saunę. Nawet ostrzeżenie recepcjonisty Kajtka (Jakub Dmochowski) o wysokich cenach nie odwiedzie jej od tego pomysłu.

– Macie japoński masaż twarzy kobido? Bardzo go potrzebuję. I od razu zapłacę...

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Pobyt Zwierzchowskiej w hotelu przedłuży się o kilka dni. Nawet po naprawieniu awarii ogrzewania i informacji od Huberta o możliwości powrotu, kobieta nie będzie chciała zrezygnować z wygód. Wykorzysta fakt, że kolejna doba została opłacona, by przedłużyć swoje relaksacyjne wczasy na koszt Pyrki.

W nadchodzących odcinkach serialu widzowie zobaczą, jak Hubert wciąż pozostaje nieświadomy, że pod jego dachem mieszka matka Wilka, która wraz z synem spiskuje, by przejąć nieruchomość.

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Zmiany w obsadzie, szokujące sekrety i zwroty akcji!

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