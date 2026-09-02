Dziedzictwo, odcinek 1023: Czarna przyłapie İbrahima na zdradzie? Kim jest tajemnicza Sule? [ZDJĘCIA]

W 1023. odcinku „Dziedzictwa” Czarna przyłapie İbrahima z tajemniczą Sulą

W 1023. odcinku „Dziedzictwa” Czarna, która jest obecnie w bliźniaczej ciąży, zacznie podejrzewać İbrahima o zdradę. Wszystko przez przypadkową sytuację, w której na jego telefonie przeczyta korespondencję z tajemniczą nieznajomą Sulą.

- Porozmawiamy ponownie w odpowiednim czasie. Teraz też mam pracę - napisze Sula do Ibrahima.

Czarna znajdzie również w telefonie partnera połączenia telefoniczne do kobiety. Na razie nie wiadomo, kim ona jest, ani czy rzeczywiście łączą ją z İbrahimem bliższe relacje. Niewykluczone, że ich spotkanie ma zupełnie niewinne podłoże, jednak Czarna zacznie obawiać się, że Sula może stanowić zagrożenie dla jej małżeństwa. Ciężarna bohaterka będzie bardzo wyczulona na zachowanie męża i nie zazna spokoju, dopóki nie dowie się, kim naprawdę jest tajemnicza kobieta.

Sula wzbudzi niepokój Czarnej w 1023. odcinku „Dziedzictwa”

Ciąża sprawia, że Czarna przeżywa wiele silnych emocji, a jednocześnie stara się mieć wszystko pod kontrolą, ponieważ najważniejsze jest dla niej bezpieczeństwo powiększającej się rodziny. Nie jest to zresztą pierwszy raz, gdy między nią a İbrahimem pojawiają się nieporozumienia.

W 1011. odcinku „Dziedzictwa” Czarna sfałszowała wynik badania płci dziecka, ponieważ obawiała się, że mąż marzy o synu. İbrahim szybko rozwiał jej wątpliwości, okazując ogromną radość na wieść o córce i pokazując, jak bardzo zaangażowany jest w przyszłość ich dziecka.

Z kolei w 1015. odcinku Czarna mocno przeżyła zaginięcie Tufana i zaczęła wątpić w swoje umiejętności opiekuńcze, a w 1019. odcinku İbrahim przyznał, że jemu również brakuje cierpliwości do chłopca. Ich szczera rozmowa pomogła im poradzić sobie z tymi obawami. Teraz jednak pojawienie się Suli może ponownie wystawić ich związek na próbę.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1023

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1023. zostanie wyemitowany w sobotę, 5 września 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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