Odcinek 4281 "Na Wspólnej": Weronika i Lew przejmą opiekę nad Jagodą. Ewelina będzie miała tylko jedną prośbę do prawniczki

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-09-02 16:13

W 4281 odcinku serialu "Na Wspólnej" sytuacja Eweliny (Marta Malikowska) będzie tragiczna. Weronika (Renata Dancewicz) zaangażuje się w ratowanie Kalskiej, która po traumatycznych przejściach trafi do aresztu. Roztocka będzie chciała zapewnić jej wsparcie psychiatryczne, jednak Kalska poprosi ją jedynie o zaopiekowanie się 16-letnią Jagodą (Laura Zawadka). Prawniczka i Lew (Przemysław Sadowski) bez wahania otoczą dziewczynę opieką w obliczu niewiadomej przyszłości Eweliny.

Weronika i Lew z serialu Na Wspólnej stoją obok siebie z poważnymi minami. O ich losach przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: TVN/TOMASZ URBANEK/ Materiały prasowe x-news Odcinek 4281 "Na Wspólnej": Weronika i Lew przejmą opiekę nad Jagodą. Ewelina będzie miała tylko jedną prośbę do prawniczki

Weronika z "Na Wspólnej" zaszokowana stanem Eweliny. Greg będzie walczył o życie

W 4281. odcinku "Na Wspólnej" los rannego Kalskiego (Michał Sitarski) nadal będzie pozostawał niepewny. Mimo to Weronikę będzie interesować przede wszystkim sytuacja aresztowanej Eweliny, która trafi za kratki po dramatycznych wydarzeniach we własnym domu. Prawniczka będzie zszokowana, słuchając spowiedzi Kalskiej. Ewelina wyzna, że po brutalnym pobiciu przez męża, sadysta niemal utopił ją w wannie.

Historia opowiedziana przez Ewelinę przerazi Roztocką. Co więcej, nie będzie to pierwszy przypadek przemocy domowej w rodzinie Kalskich. Zgodnie z wersją zdarzeń, to Ewelina zada mężowi cios nożem, broniąc się przed uduszeniem. Nie jest jednak do końca jasne, czy to faktycznie ona chwyci za broń. Zważywszy na to, że do łazienki wpadnie też Jagoda, gotowa rzucić się na ojca. Oskarżenie wobec Eweliny będzie mogło mieć na celu jedynie ochronę córki.

Na Wspólnej, odcinek 4281: Ewelina odda córkę Weronice i Nalepie! Poprosi tylko o jedno - ZDJĘCIA
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Ewelina z "Na Wspólnej" powierzy Jagodę Weronice i Nalepie. Tajemnicza prośba

W odcinku 4281 Ewelina, mimo wszystko, weźmie całą odpowiedzialność na siebie. Obserwując koszmarny stan oskarżonej, Weronika zaproponuje Kalskiej wsparcie psychiatry. Ta jednak odmówi, mając w głowie tylko jedną, najważniejszą prośbę – będzie chciała, by Roztocka zaopiekowała się 16-letnią Jagodą.

Prawniczka, wspierana przez Lwa, zdecyduje się zabrać dziewczynę do swojego domu. Chociaż Jagoda otrzyma od nich pełne wsparcie i niczego jej nie będzie brakować, to bardzo będzie tęsknić za zatrzymaną matką. Z troski o los nastolatki, Weronika zaaranżuje jej krótkie widzenie z Eweliną w areszcie. Ku jej zdziwieniu, Kalska kategorycznie poprosi prawniczkę, by nie angażowała dziewczyny w sprawę.

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Kolejny, 4282. odcinek "Na Wspólnej" ukaże Weronikę, która spróbuje przekonać Ewelinę, że zeznania nastolatki mogą okazać się dla niej wybawieniem. W końcu to Jagoda widziała napaść Grega i wiedziała o regularnym dręczeniu matki. Kalska pozostanie jednak nieugięta. Za wszelką cenę będzie usiłowała odizolować córkę od policyjnych procedur.

Pojawią się więc wątpliwości, czy ten upór Eweliny nie będzie wynikał z faktu, że to Jagoda zaatakuje ojca. W trosce o wolność córki Kalska surowo zabroni przesłuchiwania 16-latki, obawiając się, że dziewczyna będzie mogła powiedzieć za dużo.

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