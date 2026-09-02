Krystyna w "Na Wspólnej" przed trudnym wyborem. Sensacyjna decyzja Agier

"Na Wspólnej". Reakcja Krystyny na wyznanie Juliusza

W 4272 odcinku „Na Wspólnej” Krystyna wciąż będzie zszokowana słowami Juliusza, który odważy się jej wyznać, że to on był wirtualnym Januszem poznanym na forum dla miłośników jazzu. Kwiatkowski zadeklaruje też chęć odsunięcia się w cień, rezygnując z walki o serce seniorki, ponieważ nie odkryje żadnych niepokojących faktów na temat jej nowego adoratora, Jana.

W 4272 odcinku „Na Wspólnej” dojdzie nawet do spotkania Juliusza z Janem, podczas którego poprosi on rywala o troskliwą opiekę nad Krystyną. Kwiatkowski założy z góry, że to właśnie Jan zdobędzie uczucie kobiety. Sam Jan natomiast po tej konfrontacji postanowi zaaranżować randkę z Agier, która – w przeciwieństwie do poprzedniej próby – dojdzie do skutku.

"Na Wspólnej". Krystyna zakończy relację z Janem

Spotkanie Jana i Krystyny w 4272 odcinku „Na Wspólnej” nie ułoży się jednak po myśli mężczyzny. Seniorka już od pierwszych chwil zachowa wyraźny dystans, dając adoratorowi jasno do zrozumienia, w jakim kierunku zmierza ta rozmowa. Przeczucia Jana okażą się trafne – Agier rzeczywiście postanowi zakończyć ich znajomość.

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– Krysiu! – powita ją radośnie Jan.

– Witaj Janie – odpowie mu chłodno Krystyna.

– Źle się czujesz? – spyta ją mężczyzna.

– Muszę z tobą porozmawiać – przyzna Agier.

– Chyba nawet domyślam się o czym. Szczególnie, że odwołałaś nasze wczorajsze spotkanie. Zbyt długo żyję, żeby nie rozpoznać momentu, kiedy kobieta chce dać mi kosza – domyśli się senior.

– Janie, jesteś bardzo miłym mężczyzną, ale nic z tego nie będzie. Przykro mi – potwierdzi mu seniorka w 4272 odcinku "Na Wspólnej".

"Na Wspólnej". Powrót Krystyny do Juliusza

To właśnie w 4272 odcinku „Na Wspólnej” Jan przekaże Krystynie informacje o swojej konfrontacji z Juliuszem. Kobieta zareaguje na te doniesienia z dużym zdenerwowaniem i natychmiast ruszy, aby wyjaśnić tę sprawę bezpośrednio z Kwiatkowskim. Mężczyzna będzie starał się jednak szybko ostudzić jej emocje.

– Co ty sobie wyobrażasz? Myślisz, że potrzebuję twojego błogosławieństwa, żeby z kimś się spotykać? – zaatakuje go na wstępie Agier.

– Wprost przeciwnie. Pomyślałem tylko, że nie chce ci komplikować życia – wytłumaczy się Juliusz.

– Ciekawe – zakpi z niego Krystyna, bo przecież dokładnie to zrobi.

– A nie pomyślałeś po prostu, że mi na tobie zależy? Słuchaj, dla mnie to też jest bardzo trudna sytuacja, ale chcę, żebyś była szczęśliwa, no – Kwiatkowski postawi sprawę jasno.

Z biegiem dyskusji w 4272 odcinku „Na Wspólnej” wymiana uszczypliwości między bohaterami powoli przekształci się w serdeczną przepychankę. W rezultacie atmosfera zdecydowanie się oczyści, przypominając beztroskie chwile, gdy Krystyna i Juliusz prowadzili jeszcze wirtualną korespondencję. Oboje dojdą do wniosku, że warto dać sobie kolejną szansę i zacząć budować swoją relację od zera.