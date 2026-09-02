Dziedzictwo, odcinek 1023: Sibel odkryje tajemnicę Poyraza. Zacznie grać na dwa fronty [ZDJĘCIA]

W 1023. odcinku "Dziedzictwa" Sibel pozna sekret Poyraza

Poyraz znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji. Mężczyzna został zmuszony do udziału w nielegalnych walkach, choć wcześniej próbował się z tego wycofać. Zamiast bezczynnie poddawać się szantażowi, postanowił jednak wykorzystać całą sytuację do własnych celów.

W 1023. odcinku „Dziedzictwa” coraz większe znaczenie będzie miała jego współpraca z policją. Poyraz udał się na komisariat i zgodził się działać jako informator. Jego zadaniem jest pomóc funkcjonariuszom w rozpracowaniu osób stojących za organizacją nielegalnych walk. Problem w tym, że musi zachować swój plan w tajemnicy.

Sytuacja komplikuje się, gdy o jego zamiarach dowie się Sibel. Była dziewczyna Poyraza będzie wiedziała, że mężczyzna zamierza ponownie pojawić się w świecie nielegalnych walk, ale nie będzie świadoma tego, że w rzeczywistości współpracuje on z policją.

Sibel zacznie grać na dwa fronty w 1023. odcinku "Dziedzictwa"

Sibel szybko zorientuje się, że zdobyła informację, która może okazać się dla niej bardzo cenna. Kobieta postanowi wykorzystać wiedzę o jego planowanym udziale w walkach. Poyraz będzie musiał więc uważać nie tylko na ludzi związanych z gangiem, ale również na Sibel. Każdy jej ruch może zagrozić prowadzonej przez niego operacji.

W 1023. odcinku „Dziedzictwa” tajemnica Poyraza może zatem zacząć wymykać się spod kontroli. Nana nic nie wie o nowych działaniach Poyraza, mężczyzna chce to zachować w tajemnicy, aby chronić ukochaną. Mściwa Sibel może jednak nieźle namieszać. Teraz Poyraz nadal będzie musiał bardzo ostrożnie postępować, aby nie wejść w konflikt z żoną.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1023

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1023. zostanie wyemitowany w sobotę, 5 września 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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