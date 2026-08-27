Splątane losy, odcinek 35: Munevver zaatakuje Halila i Suzan. Tymczasem Burak zbliży się do Yasemin [ZDJĘCIA]

Spis treści
- W 35. odcinku „Splątanych losów” Yasemin zgodzi się spotkać z Munevver, ale postawi warunek
- Munevver w 35. odcinku „Splątanych losów” zaatakuje Halila i Suzan
- Burak i Yasemin będą coraz bliżej w 35. odcinku „Splątanych losów”
- W 35. odcinku „Splątanych losów” Leman pogodzi się z Ayfer, a Deniz przeprosi Pinar
- „Splątane losy” – data i godzina emisji 35. odcinka
- „Splątane losy” – opis serialu i obsada
W 35. odcinku „Splątanych losów” Yasemin zgodzi się spotkać z Munevver, ale postawi warunek
Munevver od dawna próbuje odnaleźć drogę do Yasemin i zrozumieć, dlaczego jej starsza wnuczka nie utrzymywała z nią kontaktu. W 35. odcinku „Splątanych losów” wreszcie pojawi się szansa na spotkanie obu kobiet. Yasemin zgodzi się zobaczyć z Munevver, ale nie zrobi tego bezwarunkowo. Postawi babci jeden ważny warunek.
Munevver w 35. odcinku „Splątanych losów” zaatakuje Halila i Suzan
W 35. odcinku „Splątanych losów” Munevver nie będzie jednak ukrywać swojej złości. Uzna, że Halil i Suzan są odpowiedzialni za to, że straciła okazję do zbliżenia się do wnuczki. Oboje usłyszą od niej gorzkie słowa i będą musieli zmierzyć się z jej pretensjami.
Napięcie między Munevver a Halilem narastało już wcześniej. W poprzednim, 34. odcinku, Halil próbował odzyskać jej zaufanie, co pokazuje, że ich relacja wyraźnie się skomplikowała. Teraz sytuacja stanie się jeszcze trudniejsza, ponieważ Munevver uzna, że działania Halila i Suzan kosztowały ją zbyt wiele.
Burak i Yasemin będą coraz bliżej w 35. odcinku „Splątanych losów”
Podczas gdy w rezydencji Munevver dojdzie do kolejnych emocjonalnych rozmów, w szpitalu coraz ważniejsza stanie się relacja Buraka i Yasemin. W 35. odcinku „Splątanych losów” ich bliskość będzie rosła, mimo że Meltem wciąż próbuje im zaszkodzić.
Burak już wcześniej nie pozostawał obojętny na to, co spotyka Yasemin. W ostatnim czasie stanął po jej stronie, gdy Meltem coraz wyraźniej okazywała dziewczynie swoją niechęć. Teraz między Burakiem a Yasemin zrobi się bardzo gorąco, co z pewnością nie pozostanie bez znaczenia dla Meltem.
W 35. odcinku „Splątanych losów” Leman pogodzi się z Ayfer, a Deniz przeprosi Pinar
Nowy odcinek przyniesie również ważne zmiany w relacjach pozostałych bohaterów. Leman, dzięki wsparciu sąsiadek, pogodzi się z Ayfer. Kobiety, które wcześniej znalazły się po przeciwnych stronach konfliktu, dostaną szansę na zakończenie sporu.
Tymczasem Deniz przeprosi Pinar i przyzna, że nie chce dalej się na nią gniewać. W 35. odcinku „Splątanych losów” również między nimi pojawi się więc szansa na zażegnanie konfliktu.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 35. odcinka
Odcinek 35. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 1 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” – opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
W serialu występują:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar