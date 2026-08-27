Splątane losy, odcinek 35: Munevver zaatakuje Halila i Suzan. Tymczasem Burak zbliży się do Yasemin [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-08-27 14:41

W odcinku 35 serialu „Splątane losy” Munevver w końcu zgodzi się spotkać z Yasemin, ale dziewczyna postawi jej ważny warunek. Szybko okaże się jednak, że starsza kobieta nie zamierza zapomnieć Halilowi i Suzan tego, że przez ich działania straciła szansę na zbliżenie się do wnuczki. Tymczasem Burak i Yasemin będą coraz bliżej, mimo że Meltem wciąż pojawia się w ich otoczeniu. Co dokładnie wydarzy się w nowym odcinku? Zapoznaj się ze streszczeniem 35. odcinka „Splątanych losów”.

W 35. odcinku „Splątanych losów” Yasemin zgodzi się spotkać z Munevver, ale postawi warunek

Munevver od dawna próbuje odnaleźć drogę do Yasemin i zrozumieć, dlaczego jej starsza wnuczka nie utrzymywała z nią kontaktu. W 35. odcinku „Splątanych losów” wreszcie pojawi się szansa na spotkanie obu kobiet. Yasemin zgodzi się zobaczyć z Munevver, ale nie zrobi tego bezwarunkowo. Postawi babci jeden ważny warunek.

Munevver w 35. odcinku „Splątanych losów” zaatakuje Halila i Suzan

W 35. odcinku „Splątanych losów” Munevver nie będzie jednak ukrywać swojej złości. Uzna, że Halil i Suzan są odpowiedzialni za to, że straciła okazję do zbliżenia się do wnuczki. Oboje usłyszą od niej gorzkie słowa i będą musieli zmierzyć się z jej pretensjami.

Napięcie między Munevver a Halilem narastało już wcześniej. W poprzednim, 34. odcinku, Halil próbował odzyskać jej zaufanie, co pokazuje, że ich relacja wyraźnie się skomplikowała. Teraz sytuacja stanie się jeszcze trudniejsza, ponieważ Munevver uzna, że działania Halila i Suzan kosztowały ją zbyt wiele.

Burak i Yasemin będą coraz bliżej w 35. odcinku „Splątanych losów”

Podczas gdy w rezydencji Munevver dojdzie do kolejnych emocjonalnych rozmów, w szpitalu coraz ważniejsza stanie się relacja Buraka i Yasemin. W 35. odcinku „Splątanych losów” ich bliskość będzie rosła, mimo że Meltem wciąż próbuje im zaszkodzić.

Burak już wcześniej nie pozostawał obojętny na to, co spotyka Yasemin. W ostatnim czasie stanął po jej stronie, gdy Meltem coraz wyraźniej okazywała dziewczynie swoją niechęć. Teraz między Burakiem a Yasemin zrobi się bardzo gorąco, co z pewnością nie pozostanie bez znaczenia dla Meltem.

W 35. odcinku „Splątanych losów” Leman pogodzi się z Ayfer, a Deniz przeprosi Pinar

Nowy odcinek przyniesie również ważne zmiany w relacjach pozostałych bohaterów. Leman, dzięki wsparciu sąsiadek, pogodzi się z Ayfer. Kobiety, które wcześniej znalazły się po przeciwnych stronach konfliktu, dostaną szansę na zakończenie sporu.

Tymczasem Deniz przeprosi Pinar i przyzna, że nie chce dalej się na nią gniewać. W 35. odcinku „Splątanych losów” również między nimi pojawi się więc szansa na zażegnanie konfliktu.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 35. odcinka

Odcinek 35. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 1 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

W serialu występują:

  • Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
  • Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
  • Emir Gülsever jako Burak
  • Şerif Bozkurt jako Halil
  • Yeşim Ceylan jako Ayfer
  • Doğaç Gözüdeli jako Kerem
  • Zelal Barlas jako Meltem
  • İrem Korkmaz jako Ezgi
  • Nesrin Yıldırım jako Suzan
  • Elifnaz Sabuncu jako Pınar
Przytuleni do siebie Yasemin i Burak patrzą sobie w oczy. O serialu Splątane losy przeczytasz na Eska.
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