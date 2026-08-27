Splątane losy, odcinek 35: Munevver zaatakuje Halila i Suzan. Tymczasem Burak zbliży się do Yasemin [ZDJĘCIA]

W 35. odcinku „Splątanych losów” Yasemin zgodzi się spotkać z Munevver, ale postawi warunek

Munevver od dawna próbuje odnaleźć drogę do Yasemin i zrozumieć, dlaczego jej starsza wnuczka nie utrzymywała z nią kontaktu. W 35. odcinku „Splątanych losów” wreszcie pojawi się szansa na spotkanie obu kobiet. Yasemin zgodzi się zobaczyć z Munevver, ale nie zrobi tego bezwarunkowo. Postawi babci jeden ważny warunek.

Munevver w 35. odcinku „Splątanych losów” zaatakuje Halila i Suzan

W 35. odcinku „Splątanych losów” Munevver nie będzie jednak ukrywać swojej złości. Uzna, że Halil i Suzan są odpowiedzialni za to, że straciła okazję do zbliżenia się do wnuczki. Oboje usłyszą od niej gorzkie słowa i będą musieli zmierzyć się z jej pretensjami.

Napięcie między Munevver a Halilem narastało już wcześniej. W poprzednim, 34. odcinku, Halil próbował odzyskać jej zaufanie, co pokazuje, że ich relacja wyraźnie się skomplikowała. Teraz sytuacja stanie się jeszcze trudniejsza, ponieważ Munevver uzna, że działania Halila i Suzan kosztowały ją zbyt wiele.

Burak i Yasemin będą coraz bliżej w 35. odcinku „Splątanych losów”

Podczas gdy w rezydencji Munevver dojdzie do kolejnych emocjonalnych rozmów, w szpitalu coraz ważniejsza stanie się relacja Buraka i Yasemin. W 35. odcinku „Splątanych losów” ich bliskość będzie rosła, mimo że Meltem wciąż próbuje im zaszkodzić.

Burak już wcześniej nie pozostawał obojętny na to, co spotyka Yasemin. W ostatnim czasie stanął po jej stronie, gdy Meltem coraz wyraźniej okazywała dziewczynie swoją niechęć. Teraz między Burakiem a Yasemin zrobi się bardzo gorąco, co z pewnością nie pozostanie bez znaczenia dla Meltem.

W 35. odcinku „Splątanych losów” Leman pogodzi się z Ayfer, a Deniz przeprosi Pinar

Nowy odcinek przyniesie również ważne zmiany w relacjach pozostałych bohaterów. Leman, dzięki wsparciu sąsiadek, pogodzi się z Ayfer. Kobiety, które wcześniej znalazły się po przeciwnych stronach konfliktu, dostaną szansę na zakończenie sporu.

Tymczasem Deniz przeprosi Pinar i przyzna, że nie chce dalej się na nią gniewać. W 35. odcinku „Splątanych losów” również między nimi pojawi się więc szansa na zażegnanie konfliktu.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 35. odcinka

Odcinek 35. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 1 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

W serialu występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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