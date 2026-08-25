Dziedzictwo, odcinek 1016: Choroba Poyraza! Zaryzykuje życiem, aby znów być z Naną - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1016 - sobota, 29.08.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 1016 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz już dłużej nie zniesie rozłąki z chorą Naną i zdecyduje się wejść do jego pokoju. I choć zabronią mu tego zarówno Cennet, jak i Nazli, bo wirus jego ukochanej będzie szalenie zaraźliwy,m to jednak Kilic nie wytrzyma. Szczególnie, że jeszcze wciąż nie zdoła powiedzieć żonie, co tak naprawdę do niej czuje.

I z tego względu w 1016 odcinku serialu "Dziedzictwo" już nie ustąpi i wejdzie do pokoju Nany i to nawet bez żadnej maseczki. Oczywiście, Poyraz będzie świadom ryzyka, ale będzie na nie gotowy, aby żona nie musiała być dłużej sama. Mimo tego, że oczywiście zapewni go, że da sobie radę.

- Dlaczego tu wszedłeś? Idź, bo się zarazisz... Nie martw się. Jestem przyzwyczajona. Sama się uzdrowię - zapewni go Nana.

- Sama? Myślisz, że jesteś super bohaterką? Nie musisz zdrowieć sama. Masz mnie - uzna Poyraz.

Poyraz zarazi się od Nany w 1016 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 1016 odcinku serialu "Dziedzictwo" zdeterminowany Kilic zostanie w pokoju żony, aby w końcu wyznać jej swoje uczucia. Tyle tylko, że nie będzie w stanie, bo wystarczy chwila z Naną, aby sam faktycznie też się zaraził. Do tego stopnia, że nie zdoła nawet dokończyć zdania, bo co chwile zacznie kichać, czym ogromnie ją zmartwi.

- Na zdrowie. To już drugi raz. Ty też będziesz chory? - zaniepokoi się Nana.

- W dodatku wszystko mnie boli - przyzna jej mąż.

W tym momencie w 1016 odcinku serialu "Dziedzictwo" do ich sypialni wejdzie Nazli, którą widok brata mocno zszokuje. Zwłaszcza, że przecież zakaże mu tam wchodzić, aby właśnie się nie zaraził. Ale on jej nie posłucha, w związku z czym sam również zachoruje.

- Co tu robisz? To ty przed chwilą kichałeś? - spyta go siostra.

- Tak - przyzna jej brat.

- Czerwone oczy. Pożółkła skóra. Gratuluję, sam się o to prosiłeś. Zostajesz na kwarantannie - zadecyduje Nazli.

Chorzy Kilicowie znów będą razem w 1016 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak w 1016 odcinku serialu "Dziedzictwo" Kilic wcale nie będzie rozpaczał z tego powodu. A wręcz przeciwnie, gdyż ogromnie się ucieszy, gdyż w ten sposób będzie mógł zostać z Naną. A co najważniejsze, zyska okazję, aby dokończyć ich rozmowę, gdy już oboje będą na siłach.

Tyle tylko, że w 1016 odcinku serialu "Dziedzictwo" tak szybko wcale nie wrócą do zdrowia, a co za tym idzie jeszcze nie porozmawiają. Zwłaszcza, że Nana dalej będzie poważnie chora, a Poyraz dopiero zacznie!

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