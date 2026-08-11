Dziedzictwo, odcinek 1004: Poyraz odbierze przerażający telefon od Cennet! Usłyszy, co stało się z Yusufem - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-08-11 15:24

W 1004 odcinku serialu "Dziedzictwo" dźwięk dzwoniących telefonów przerwie miłosne wyznanie Poyraza do Nany. I choć Kilic poprosi żonę, aby swój zignorowała, to jednak, gdy w tym samym czasie zadzwoni i jego, to ukochana poprosi, aby odebrał. Zwłaszcza, że od razu pomyśli, że coś mogło stać się Yusufowi i niestety będzie mieć rację. W 1004 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz odbierze przerażający telefon od swojej matki, która powie mu, co pod ich nieobecność stało się z chłopcem, czym ogromnie ich przerazi. Do tego stopnia, że momentalnie przerwą swój wyjazd i polecą mu na ratunek! Czy zdążą? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Poyraz odbiera telefon w restauracji przy Nanie. O przerwanej randce w serialu Dziedzictwo przeczytasz na Eska.
Autor: Emanet Legacy/ Youtube Dziedzictwo, odcinek 1004: Poyraz odbierze przerażający telefon od Cennet! Usłyszy, co stało się z Yusufem - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1004 - niedziela, 16.08.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 1004 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz wynajmie restaurację dla siebie i Nany, aby w końcu na spokojnie wyznać jej swoje uczucia. Kilic będzie już o krok od powiedzenia żonie, że naprawdę ją kocha, ale wtedy rozlegnie się dźwięk dzwonka. Najpierw jej telefonu, ale mąż poprosi ją, aby nie odbierała i przerywała tego momentu, gdy ona odruchowo zechce go odebrać.

- Nie... Nie teraz - poprosi ją mąż.

Tyle tylko, że wtedy w 1004 odcinku serialu "Dziedzictwo" rozdzowni się i jego komórka, przez co to Nana zacznie go prosić, aby odebrał. Tym bardziej, ze od razu pomyśli, że coś mogło stać się Yusufowi i niestety będzie mieć rację.

- Twój też... Może coś się stało Yusufowi. Proszę, odbierz - odpowie mu żona.

Cennet zaalarmuje Poyraza o chorobie Yusufa w 1004 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tej sytuacji w 1004 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz zmięknie i zdecyduje się odebrać telefon. Kilic sięgnie do kieszeni, po czym usłyszy przerażony głos matki, która zrelacjonuje mu, co stało się z Yusufem.

- Synu… nie chcę cię martwić, ale musisz to wiedzieć... Yusuf ma wysoką gorączkę. Boję się, że dostanie wstrząsu. Zabieramy go do szpitala - zakomunikuje mu matka.

W tym momencie w 1004 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana zamierzę, a Poyraz pobladnie. Tym bardziej, że do powrotu do tego, co było przed chwilą nie będzie już mowy, bo przerażona żona Kilica postanowi natychmiast wracać do chłopca.

Nana i Poyraz przerwą swój romantyczny wyjazd w 1004 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Oczywiście, w 1004 odcinku serialu "Dziedzictwo" małżonkowie natychmiast przerwą swój romantyczny wieczór i wyruszą od razu do szpitala, do którego trafi Yusuf po zatruciu lekami przez Cansel. Bratowa Kilica do niczego się nie przyzna, szczególnie, że właśnie taki będzie mieć cel.

Ale na jej szczęście, w 1004 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yusuf przeżyje, dzięki czemu jej kolejna intryga nie wyjdzie na jaw. A Nana i Poyraz z powrotem będą z nimi, a nie na wyjeździe, na który sama chciała jechać!

Dziedzictwo, odcinek 1004: Przerwane wyznanie i dramatyczny telefon. Yusuf w szpitalu - ZDJĘCIA
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