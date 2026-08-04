M jak miłość. Zaskakująca decyzja Barbary Mostowiak! Gwiazda serialu opuści Grabinę?

Nowe kadry z planu. Barbara wyjedzie z Grabiny w nadchodzących odcinkach "M jak miłość"?

Fani serialu "M jak miłość" wypatrzyli w sieci bardzo interesujący materiał wideo, który został opublikowany na oficjalnym instagramowym koncie produkcji. Widzimy na nim Barbarę Mostowiak (Teresa Lipowska) w towarzystwie Zofii Kisielowej (Małgorzata Rożniatowska), relaksujące się w pięknej, zielonej scenerii, która ewidentnie nie przypomina Grabiny. Dodatkowo, na dalszym planie wprawne oko zauważy Majkę (Matylda Giegżno). Wygląda na to, że obie panie nie wybiorą się w tę podróż samotnie, a wyjazd ten będzie mocno powiązany z losami młodszych członków rodziny.

Cisza przed burzą? Poważne kłopoty rodziny Mostowiaków i zdrada Artura

Nawet jeśli na udostępnionym nagraniu widać sielankę, Barbara z pewnością nie odpocznie od trosk. W nowych odcinkach "M jak miłość" na rodzinę spadną ogromne problemy. Najmocniejszym uderzeniem będzie dla nich romans Artura Rogowskiego (Robert Moskwa), który zniszczy jego związek z Marysią (Małgorzata Pieńkowska). Konsekwencje tej bolesnej sytuacji poniosą nie tylko sami zainteresowani, ale i córki Rogowskiego, czyli Basia (Karina Woźniak) oraz Agnes (Amanda Mincewicz). Barbara, jak to ma w zwyczaju, weźmie na swoje barki próbę scalenia rozbitej rodziny i udzieli wsparcia bliskim w tych trudnych chwilach.

Niezłomna przyjaźń w nowych odcinkach. Barbara i Kisielowa razem na ekranie

Relacja Barbary i Kisielowej to jeden z filarów "M jak miłość", a widzowie od dawna uwielbiają oglądać ich wspólne perypetie. Przyjaciółki zawsze służyły sobie pomocą, zarówno w chwilach załamania, jak i podczas wielkich radości, udowadniając, że można na nie liczyć bez względu na okoliczności. Najświeższe wideo zza kulis zapowiada, że panie znowu spędzą ze sobą sporo czasu. Zobaczymy u ich boku także Mateusza (Rafał Kowalski) i Majkę, którzy starają się odbudować swoje uczucie po długiej przerwie. Produkcja na razie trzyma w tajemnicy cel podróży bohaterów oraz to, gdzie dokładnie się wybiorą. Wyjazdy seniorki rodu to rzadkość, dlatego każda zmiana otoczenia przez Barbarę jest traktowana przez widzów wyjątkowo.

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