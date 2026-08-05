Dziedzictwo, odc. 1003: Poyraz wyznaje Nanie, że ją kocha, a Aynur odrzuca propozycję randki z Sinanem [ZDJĘCIA]

Zacieśnianie więzi i odważne wyznanie Poyraza

Mimo początkowych uników ze strony Nany, młodzi małżonkowie w trakcie podróży poślubnej stają się sobie coraz bliżsi. Ich relacja wchodzi w zupełnie nowy etap, co skłania Poyraza do podjęcia ostatecznej decyzji o wyznaniu swoich najgłębszych uczuć.

Fatalna pomyłka Aynur i list od Sinana

Na odważny krok zdobywa się również Sinan, który pisze list miłosny do Aynur i zaprasza ją do parku. Niestety, kobieta jest święcie przekonana, że adresatką liściku jest Ezgi, dlatego w jej imieniu na spotkanie z zakochanym sklepikarzem udaje się ktoś zupełnie inny.

Gdzie i kiedy oglądać serial „Dziedzictwo”?

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1003. zostanie wyemitowany 16 sierpnia 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

O czym jest serial „Dziedzictwo” i kto w nim gra?

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Nik Xhelilaj jako Poyraz,

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf.

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Tureckie seriale: rozpoznaj bohatera po oczach Pytanie 1 z 10 “Zakazany owoc” – co to za postać? Ender Zeynep Sahika Zehra Następne pytanie