Natsu w "Tańcu z Gwiazdami" odsłoniła plecy. Ta kreacja rozgrzała widzów do czerwoności

Natsu w Tańcu z Gwiazdami zaskoczyła kreacją. Odkryty tył przykuł uwagę

Natalia Karczmarczyk, znana szerzej jako Natsu, coraz lepiej radzi sobie na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami". Jej pierwsze kroki w tanecznym show Polsatu nie należały do najłatwiejszych. Chociaż była freakfighterka od początku imponowała widzom swoją aparycją, jej umiejętności techniczne pozostawiały sporo do życzenia. Szczytem krytyki była ocena Iwony Pavlović, która przyznała jej zaledwie 2 punkty na 10, co wywołało w sieci burzliwą dyskusję. Jurorka nie szczędziła przy tym gorzkich słów pod adresem influencerki.

"A to feler - westchnął seler. Natalio, ja nie jestem pewna, czy ty tańczyłaś tango. Ani nie miałaś ustawionej sylwetki, ani z Wojciechem (Kuciną, partnerem z "TzG" - red.). Wypadałaś z muzyki, ale pozostałe elementy nie miały nic wspólnego z tangiem. Ja twoją wrażliwość widzę. Ty na razie nie możesz przełamać lęku, że miliony cię oglądają. Ty musisz opanować siebie. Ty przecież tańczysz w tym programie dla siebie"

- oceniła surowo Iwona Pavlović. W obronie Natsu stanęła wtedy Julia Wieniawa, kwestionując werdykt jury. Przełom nastąpił w trzecim odcinku, gdzie postęp Natalii Karczmarczyk zauważyła i doceniła nawet wymagająca "Czarna Mamba". W najnowszym, czwartym odcinku, uwagę od tanecznych poczynań Natsu odwróciła jednak jej niezwykle zmysłowa kreacja z mocno wyciętymi plecami, która błyskawicznie stała się tematem numer jeden wśród fanów formatu.

W niedzielny wieczór Natsu zaprezentowała się w "Tańcu z Gwiazdami" w wyjątkowym towarzystwie. Obok Wojciecha Kuciny, jej etatowego partnera z programu, na parkiecie stanął również Andrzej Karczmarczyk, ojciec influencerki. Ich wspólny występ zebrał całkiem pozytywne opinie.

"Sprostaliście, bo tata bał się, że nie sprostacie. Było cudownie, było wspaniale widzieć córkę w ramionach ojca"

- skomentowała jurorka Ewa Kasprzyk. Mimo tych ciepłych słów, całościowa ocena jury dla występu Natalii Karczmarczyk nie była zbyt wysoka. Para zgromadziła 27 punktów z 40 możliwych. Gorsze rezultaty w tym odcinku odnotowali jedynie Piotr Kędzierski oraz Kacper "Jasper" Porębski, którzy wystąpili ze swoimi mamami. Niezależnie od punktacji, każde pojawienie się Natsu na parkiecie generuje ogromne emocje, a jej zjawiskowe zdjęcia w odważnych kreacjach błyskawicznie obiegają sieć.

