M jak miłość przed wakacjami. Niespodziewany obrót spraw. Judyta stanie w obronie Artura

„M jak miłość”, odcinek 1936 ostatni przed wakacjami – kiedy emisja w TVP2?

Zbliżający się wielkimi krokami 1936. epizod „M jak miłość” przyniesie kolejne napięcia w rodzinie Rogowskich. Zirytowana Agnes (Amanda Mincewicz) przeprowadzi kolejną rozmowę z Basią (Karina Woźniak), po której jeszcze bardziej wkurzy się na ojca. Okaże się bowiem, że nawet siostra przebywająca obecnie w Hamburgu zauważy, że Artur zachowuje się bardzo nietypowo i niepokojąco. Rotke zdecyduje się nie ujawniać całej prawdy o ojcu przed Basią, ale całą sytuację skomentuje w dość ostrych słowach. Warto dodać, że świadkiem tej dyskusji będzie Judyta.

Milczenie Rotke przed siostrą bardzo zdziwi Kosowską w ostatnim, przedwakacyjnym odcinku serialu. Judyta przywykła przecież do tego, że to właśnie do niej Agnes przychodziła wylewać swoje frustracje. Także tym razem, zaraz po zakończeniu rozmowy z Basią, Rotke podzieli się swoimi krytycznymi przemyśleniami z psychoterapeutką.

- Czyli wszyscy wiedzą, że z tatą jest coś nie tak i to nawet Basia i to z daleka...

Agnes w szoku! Judyta Kosowska stanie po stronie Artura!

Ku zaskoczeniu Agnes, w finale sezonu przed przerwą wakacyjną Judyta nie poprze jej narzekań. Kosowska całkowicie niespodziewanie postanowi stanąć w obronie Rogowskiego. Psychoterapeutka dojdzie do wniosku, że ich ostatnia, szczera rozmowa przyniosła realny skutek i Artur rzeczywiście zmienił swoje postępowanie.

Kosowska, skupiona wyłącznie na relacji Artura z Joanną (Dominika Sakowicz), uzna w 1936. odcinku, że cel został osiągnięty. Zupełnie umknie jej uwadze fakt, jak bardzo Rogowski stał się nieobecny i przygaszony w kontaktach z własną rodziną i najbliższym otoczeniem.

- Wiesz co, ale mnie się wydaje, że po naszej ostatniej rozmowie coś jednak do niego dotarło, naprawdę. Mam wrażenie, że on w ogóle unika tej Joanny. A już w ogóle jak z nią rozmawia, to traktuje ją z dystansem.

Złudne nadzieje Judyty legną w gruzach! Rogowski zdradzi w finale sezonu!

O ile zmianę w zachowaniu lekarza zauważy niemal cała rodzina – od Basi, przez Agnes, aż po samą Marysię i Barbarę, o tyle Judyta pozostanie ślepa na te sygnały. Kosowska wciąż będzie skupiona wyłącznie na dystansie Rogowskiego wobec Joanny, nie dostrzegając szerszego kontekstu całej sytuacji.

Złudne nadzieje Judyty w 1936. odcinku legną jednak w gruzach. Zamiast zapowiadanej poprawy, finał przed przerwą wakacyjną przyniesie tragiczne w skutkach wydarzenia. Rogowski ostatecznie złamie swoje zasady i dopuści się zdrady Marysi z Joanną. Intuicja żony podpowie jej, co się stało, a z kolei Agnes przyłapie ojca na gorącym uczynku. Jedynie broniąca go psychoterapeutka pozostanie w niewiedzy.