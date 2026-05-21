Basia wyczuje, że z ojcem jest coś nie tak w "M jak miłość", ale Agnes ukryje romans w ostatnim odcinku przed przerwą!

„M jak miłość” odcinek 1936 ostatni przed wakacjami – poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Zbliżający się 1936 odcinek „M jak miłość”, kończący sezon przed wakacyjną przerwą, pokaże rozmowę Agnes z Basią, która wkrótce będzie miała powrócić do Grabiny z Niemiec. Warto przypomnieć, że córka Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Artura wyjechała zagranicę na szkolną wymianę, aby oderwać się po rozstaniu z Michałem (Igor Pawłowski). Złamane serce młodej Rogowskiej szybko odeszło w niepamięć, gdyż jej nowe życie okazało się pełne wyzwań i nowych znajomości.

– Spakowana już jesteś? Bo my tutaj odliczamy dni do twojego przyjazdu – zapyta podczas połączenia Agnes.

– No tak średnio mi idzie. Ale najwyżej wszystko wrzucę do walizki i wyrzucę z domu to... Wiesz tu cały czas coś się dzieje. Albo szkoła, albo spotkania ze znajomymi, albo coś innego jeszcze, więc – odpowie z entuzjazmem Basia.

– Aha, czyli my tutaj tęsknimy. A ty nie za bardzo? – skwituje żartobliwie Rotke w przedwakacyjnym finale „M jak miłość”.

Agnes ukryje problemy z ojcem przed Basią w 1936 odcinku „M jak miłość”

W finałowym epizodzie Basia zacznie się martwić o relacje z ojcem. Artur znacząco ograniczy kontakt z córką, ponieważ to Joanna całkowicie zawładnie jego myślami i czasem. Chociaż młoda Rogowska nie pozna powodów takiego stanu rzeczy, zauważy drastyczną zmianę w zachowaniu mężczyzny.

– Ja też za wami bardzo tęsknię. No dobrze, że są te telefony i kamerki, ale wiesz, nie da się normalnie porozmawiać. Szczególnie z tatą. On to jakoś rzadko dzwoni, a jak dzwoni, to jest taki dziwny, rozkojarzony. Coś się stało? – zaniepokoi się nastolatka.

Na te słowa Agnes natychmiast znajdzie odpowiedź, decydując się na kłamstwo, by chronić wizerunek ojca przed młodszą siostrą. Rotke przedstawi historyjkę na tyle wiarygodną, że Basia nawet przez chwilę nie będzie podejrzewać intrygi.

– Nie no, co ma się dziać? Wiesz pewnie nie dzwoni tak często, bo wszystko o tobie wie od babci, od twojej mamy, ode mnie. No, a poza tym, wiesz, jest hałas w przychodni, jest dużo ludzi, tłumy. Tata jest zabiegany – wytłumaczy spokojnie Agnes.

– No wiem – odpowie uspokojona Basia, po czym zakończy rozmowę.

Romans Artura będzie wisieć w powietrzu w 1936 odcinku „M jak miłość”!

Tymczasem cała sytuacja mocno przygnębi Agnes w 1936 odcinku „M jak miłość”, emitowanym tuż przed przerwą. Świadkiem jej kłamstwa będzie Judyta (Paulina Chruściel), z którą Rotke podzieli się swoimi zmartwieniami. Obserwatorka nie ukryje zaskoczenia, słysząc, jak zgrabnie córka Artura potrafi zamaskować prawdę i wciskać siostrze zmyślone opowieści, chociaż przebywająca setki kilometrów od domu Basia podświadomie wie, że z ojcem dzieje się coś złego, zupełnie nie zdając sobie sprawy z istnienia Joanny.

– Czyli wszyscy wiedzą, że z tatą jest coś nie tak i to nawet Basia i to z daleka – podsumuje ze smutkiem Agnes w ostatnim, przedwakacyjnym odcinku.