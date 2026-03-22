"Taniec z gwiazdami 18" - kto odpadł 22.03.2026? Znamy wyniki głosowania w czwartym odcinku

"Taniec z gwiazdami 18" - odcinek 4
Czwarty odcinek 18. sezonu programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" za nami. Program ponownie dostarczył widzom wielu emocji. Już tydzień wcześniej nie brakowało komentarzy. Widzowie rozmawiali m.in. o Natsu, która zaledwie w tydzień zaliczyła duży progres i zdobyła dobrą notę nawet od Iwony Pavlović! Najbardziej gorącym tematem była jednak eliminacja. W poprzednim odcinku z programem pożegnali się Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. Był to szok, bo przed startem programu uważani byli za potencjalnych zwycięzców, a ostatecznie odpadli jako drudzy. Najnowszy odcinek, wyemitowany 22 marca 2026 roku w Polsacie, obfitował w kolejne zaskakujące momenty. Na zakończenie ogłoszono, która para jako kolejna odpada z rywalizacji. Kto nie pojawi się na parkiecie w następnym tygodniu? Oto oficjalne wyniki czwartego odcinka "Tańca z gwiazdami 2026".
"Taniec z gwiazdami 18" - para, która odpadła 22 marca 2026
W każdym tygodniu z najpopularniejszym talent show w Polsce żegna się kolejna para. Kto tym razem nie miał szczęścia i już w czwartym tygodniu zakończył swoją przygodę z programem? Emocje utrzymywały się do ostatnich chwil transmisji, a ogłoszony werdykt wywołał duże poruszenie zarówno wśród widzów, jak i uczestników, którzy z napięciem oczekiwali na wyniki. Ostateczna decyzja należała do jurorów oraz publiczności. Pod koniec wieczoru prowadzący przekazali, że decyzją Polsatu nikt nie żegna się z programem. Głosy przechodzą na piąty odcinek, który odbędzie się 29 marca.
"Taniec z gwiazdami 18" - pozostali uczestnicy
O Kryształową Kulę w wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami" dalej walczą:
- Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
- Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
- Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina
- Kamil Nożyński i Izabela Skierska
- Izabela Miko i Albert Kosiński
- Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke