"Taniec z gwiazdami 18" - kto odpadł 22.03.2026? Znamy wyniki głosowania w czwartym odcinku

Adrian Rybak
Kamil Polewski
2026-03-22 22:34

Za nami czwarty odcinek 18. edycji programu "Taniec z gwiazdami". Uczestnicy po raz kolejny zmierzyli się z choreografiami i jedni wypadli dobrze, a inni trochę gorzej. Jak co tydzień ktoś musiał pożegnać się z parkietem. Kto odpadł? Znamy wyniki głosowania widzów i jurorów.

"Taniec z gwiazdami 18" - odcinek 4

Czwarty odcinek 18. sezonu programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" za nami. Program ponownie dostarczył widzom wielu emocji. Już tydzień wcześniej nie brakowało komentarzy. Widzowie rozmawiali m.in. o Natsu, która zaledwie w tydzień zaliczyła duży progres i zdobyła dobrą notę nawet od Iwony Pavlović! Najbardziej gorącym tematem była jednak eliminacja. W poprzednim odcinku z programem pożegnali się Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. Był to szok, bo przed startem programu uważani byli za potencjalnych zwycięzców, a ostatecznie odpadli jako drudzy. Najnowszy odcinek, wyemitowany 22 marca 2026 roku w Polsacie, obfitował w kolejne zaskakujące momenty. Na zakończenie ogłoszono, która para jako kolejna odpada z rywalizacji. Kto nie pojawi się na parkiecie w następnym tygodniu? Oto oficjalne wyniki czwartego odcinka "Tańca z gwiazdami 2026". 

ZOBACZ TAKŻE: Sebastian Fabijański zabrał syna na próbę "Tańca z gwiazdami". Aktor zdradza powody swojej decyzji

Natsu utarła nosa niedowiarkom. Ma za sobą poważną rozmowę z Pavlović 

"Taniec z gwiazdami 18" - para, która odpadła 22 marca 2026

W każdym tygodniu z najpopularniejszym talent show w Polsce żegna się kolejna para. Kto tym razem nie miał szczęścia i już w czwartym tygodniu zakończył swoją przygodę z programem? Emocje utrzymywały się do ostatnich chwil transmisji, a ogłoszony werdykt wywołał duże poruszenie zarówno wśród widzów, jak i uczestników, którzy z napięciem oczekiwali na wyniki. Ostateczna decyzja należała do jurorów oraz publiczności. Pod koniec wieczoru prowadzący przekazali, że decyzją Polsatu nikt nie żegna się z programem. Głosy przechodzą na piąty odcinek, który odbędzie się 29 marca.

"Taniec z gwiazdami 18" - pozostali uczestnicy

O Kryształową Kulę w wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami" dalej walczą:

  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
  • Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
  • Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina
  • Kamil Nożyński i Izabela Skierska
  • Izabela Miko i Albert Kosiński
  • Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
