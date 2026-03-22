"Taniec z gwiazdami 18" - kto odpadł 22.03.2026? Znamy wyniki głosowania w czwartym odcinku

"Taniec z gwiazdami 18" - odcinek 4

Czwarty odcinek 18. sezonu programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" za nami. Program ponownie dostarczył widzom wielu emocji. Już tydzień wcześniej nie brakowało komentarzy. Widzowie rozmawiali m.in. o Natsu, która zaledwie w tydzień zaliczyła duży progres i zdobyła dobrą notę nawet od Iwony Pavlović! Najbardziej gorącym tematem była jednak eliminacja. W poprzednim odcinku z programem pożegnali się Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. Był to szok, bo przed startem programu uważani byli za potencjalnych zwycięzców, a ostatecznie odpadli jako drudzy. Najnowszy odcinek, wyemitowany 22 marca 2026 roku w Polsacie, obfitował w kolejne zaskakujące momenty. Na zakończenie ogłoszono, która para jako kolejna odpada z rywalizacji. Kto nie pojawi się na parkiecie w następnym tygodniu? Oto oficjalne wyniki czwartego odcinka "Tańca z gwiazdami 2026".

"Taniec z gwiazdami 18" - para, która odpadła 22 marca 2026

W każdym tygodniu z najpopularniejszym talent show w Polsce żegna się kolejna para. Kto tym razem nie miał szczęścia i już w czwartym tygodniu zakończył swoją przygodę z programem? Emocje utrzymywały się do ostatnich chwil transmisji, a ogłoszony werdykt wywołał duże poruszenie zarówno wśród widzów, jak i uczestników, którzy z napięciem oczekiwali na wyniki. Ostateczna decyzja należała do jurorów oraz publiczności. Pod koniec wieczoru prowadzący przekazali, że decyzją Polsatu nikt nie żegna się z programem. Głosy przechodzą na piąty odcinek, który odbędzie się 29 marca.

"Taniec z gwiazdami 18" - pozostali uczestnicy

O Kryształową Kulę w wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami" dalej walczą:

Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

Kamil Nożyński i Izabela Skierska

Izabela Miko i Albert Kosiński

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke