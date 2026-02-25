Dramatyczny poród w "M jak miłość". Słowa pielęgniarki wstrząsną Jakubem Karskim

Emisja 1915. odcinka "M jak miłość". Kiedy i gdzie oglądać?

Widzowie z napięciem oczekują odpowiedzi na pytanie, czy detektyw wreszcie odkryje wielką tajemnicę swojej byłej partnerki. Lekarka sfałszowała testy DNA, by móc odejść do Mariusza, ukrywając przed Karskim fakt, że to on jest biologicznym rodzicem. Emisja tego kluczowego epizodu zaplanowana jest na poniedziałek, 9 marca 2026 roku, o godzinie 20.55 w telewizyjnej Dwójce.

Reakcja Jakuba Karskiego na narodziny dziecka Kasi

Tuż po rozwiązaniu Jakub usłyszy informację, na którą czekał od dawna, choć w zupełnie innym kontekście niż przypuszczał. Personel medyczny przekaże mu wieści o przyjściu na świat małej Zosi, biorąc go automatycznie za tatę niemowlęcia. Komunikat pracownicy szpitala zabrzmi dla niego jak spełnienie marzeń.

- Ma pan piękną, zdrową córeczkę!

Niestety, mimo wielkiego wzruszenia, mężczyzna nie połączy faktów i uzna te słowa jedynie za uprzejmość lub pomyłkę. Nie przyjdzie mu do głowy, że termin porodu idealnie pokrywa się z czasem ich związku. Kasia precyzyjnie zaplanowała intrygę, wmawiając obecnemu partnerowi 8. miesiąc ciąży, podczas gdy rozwiązanie nastąpi w terminie. Wszystko to, przy udziale laborantki Anki Sokołowskiej, miało na celu ukrycie prawdy przed kochankiem i byłym mężem.

Szantaż Anki Sokołowskiej przyspieszy akcję porodową

Zanim jednak dojdzie do szczęśliwego finału na oddziale, lekarka będzie musiała stawić czoła bezwzględnej laborantce. Anka nie zamierza odpuścić i wciąż wywiera presję na byłej żonie Jakuba, wypominając jej oszustwo.

- Zmusiłaś mnie do podmiany wyników badań na ojcostwo, a teraz będziesz okłamywać ich obu! To jest szczyt obłudy!

Ta ostra konfrontacja uświadomi przyszłej matce, że jej sekret jest zagrożony, a Sokołowska nie pozwoli o nim zapomnieć. Silny stres wywołany kłótnią sprawi, że akcja porodowa rozpocznie się kilka dni wcześniej, niż zakładały plany.

Karski ratuje byłą żonę. Dramat na drodze w "M jak miłość"

Sytuacja stanie się krytyczna, gdy zdenerwowana rozmową z szantażystką lekarka zacznie rodzić w swoim samochodzie na poboczu drogi. Dodatkowym ciosem będzie informacja telefoniczna o wypadku Mariusza. Na szczęście jej auto zauważy przejeżdżający w pobliżu Jakub.

- Kasiu, co się dzieje?

- Poród się zaczął!

Detektyw natychmiast przejmie kontrolę nad sytuacją, organizując transport, wzywając położną i pozostając w szpitalu aż do momentu narodzin Zosi. Mimo że Kasia wyrazi wdzięczność za okazaną pomoc, nie zdecyduje się na wyznanie prawdy, wciąż utrzymując wersję o ojcostwie Mariusza. Nawet jednoznaczny komentarz pielęgniarki nie wystarczy, by Karski przejrzał na oczy.

