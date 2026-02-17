Dramatyczne sceny w "M jak miłość". Mateusz rzuci się na ratunek tonącemu dziecku

Emisja odcinka 1911 i powrót do służby

Widzowie zobaczą ten emocjonujący epizod w poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2. Akcja serialu przeniesie nas do ostatnich dni września, tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego. Dla Mateusza to czas domykania spraw prywatnych przed powrotem na uczelnię i do obowiązków wojskowych. Ostatnie chwile letniego wypoczynku zamienią się jednak w niebezpieczną akcję ratunkową, która będzie miała wpływ na jego dalszą karierę i życie osobiste.

Sercowe rozterki Mostowiaka

Młody Mostowiak wciąż żywi głębokie uczucia do Majki, mimo że ta podjęła kontrowersyjną decyzję o powrocie do niewiernego partnera. Sytuacja jest skomplikowana, ponieważ Tomek nie tylko zdradził dziewczynę, ale spodziewa się również dziecka z inną kobietą, Justyną. Mateusz z bólem obserwuje, jak Majka akceptuje toksyczny układ i zaangażowanie swojego chłopaka w opiekę nad byłą kochanką, której ciąża jest zagrożona. Żołnierz powoli uświadamia sobie, że jego przyjaciółka jeszcze długo nie dostrzeże prawdy o swojej relacji.

Bohaterska postawa Mateusza nad rzeką

Podczas wyjazdu nad rzekę z Majką i Matyldą dochodzi do dramatycznego zdarzenia. Kąpiący się w pobliżu nastolatek zostaje porwany przez nurt i zaczyna tonąć. Mateusz reaguje instynktownie. Błyskawicznie wskakuje do wody, wyciąga poszkodowanego Igora na brzeg i przeprowadza skuteczną reanimację. Dzięki jego opanowaniu i umiejętnościom chłopiec przeżywa. Wyczyn ten zostanie doceniony przez przełożonych – władze Wojskowej Akademii Technicznej przyznają Mostowiakowi specjalne odznaczenie i pochwałę za uratowanie ludzkiego życia.

Nowe twarze i zazdrość w tle w "M jak miłość"

Uratowanie Igora pociąga za sobą nieoczekiwane konsekwencje towarzyskie. Siostra chłopca, Bogna, w przypływie wdzięczności rzuca się wybawcy na szyję. Ta scena wywołuje niespodziewane ukłucie zazdrości u obserwującej to Majki. Do obsady produkcji dołączają w tym momencie nowi aktorzy. W rolę Bogny wcieli się 20-letnia Sherazade Wolff, znana z serialu "Na Wspólnej", natomiast postać uratowanego chłopca zagra Maksymilian Obst. Spotkanie nad wodą może stać się początkiem zupełnie nowej relacji w życiu Mateusza.