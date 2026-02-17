W poprzednim odcinku (3321) Asia nie potrafiła odzyskać spokoju po wizycie Daniela, a Emil był wyraźnie wzburzony. Sytuacja skomplikowała się, gdy biologiczny ojciec chłopca niespodziewanie wrócił na Zaciszną z prezentami rzekomo z podróży do Afryki. Staś szybko nabrał podejrzeń, że mężczyzna nie był zwykłym turystą. Oliwka i Ola wróciły z Włoch w świetnych nastrojach, czym ucieszyły Kępskiego i Justina. Dorota wyznała Beacie, że jest zachwycona po nocy z Radomirem, który po kolejnej zdradzie obawiał się konsekwencji, lecz wciąż ukrywał, że ma rodzinę.

Rozmowy od serca 4: Dzieciństwo | Radio ESKA

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3322

Powrót Natalii do domu przynosi ulgę Rawiczowej, jednak sama Zwoleńska jest kłębkiem nerwów przed czekającą ją konfrontacją z mężem. Sytuację komplikuje fakt, że Cezary niespodziewanie przekłada lot i wyraźnie nie spieszy się do spotkania z rodziną. Natomiast Łukasz wciąż zmaga się z traumatycznymi wspomnieniami porwania przez Agnieszkę. Sadowski stara się ukryć swój stan przed Kasią, jednak maska opada, gdy w obecności byłej żony dostaje nagłego ataku paniki. Z kolei Daniel dąży do zacieśnienia więzi z Emilem i w tajemnicy przed Asią zabiera syna po szkole na strzelnicę. Matka chłopca szybko zauważa jego dziwne zachowanie i zaczyna się niepokoić.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3322. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 23 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)