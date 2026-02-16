"M jak miłość", odcinek 1911: Michał przerywa ślub Eweliny i sam prosi ją o rękę

Ostatni odcinek serialu "M jak miłość" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując solidną dawkę sercowych dylematów i rodzinnych dramatów. Mateusz po powrocie na uczelnię przeżył bolesne zderzenie z rzeczywistością, gdy odkrył, że Majka ponownie związała się z Tomaszem. W tym samym czasie Janek Winiar, posiadając niewygodną prawdę o narzeczonym Eweliny, ostatecznie za radą Mateusza poprosił o pomoc samą Barbarę. Seniorka rodu Mostowiaków, wciąż przeżywająca żałobę, szukała pocieszenia u księdza Grzegorza, podczas gdy romans Natalii i Adama rozkwitał pod czujnym okiem Hani, która postanowiła nakłonić ich do oficjalnego ujawnienia związku. Wszystko wskazuje na to, że podjęte decyzje i ujawnione sekrety już wkrótce przyniosą nieoczekiwane konsekwencje dla bohaterów.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"M jak miłość" odc. 1911 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Mateusz Mostowiak udowodni, że ma serce prawdziwego bohatera. Podczas wypadu z koleżankami nad rzekę, bez wahania rzuci się na ratunek tonącemu nastolatkowi o imieniu Igor. Jego odważny czyn nie tylko przyniesie mu oficjalną pochwałę na uczelni, ale także pozwoli poznać siostrę uratowanego chłopaka, Bognę. Tymczasem w sferze uczuć również nie zabraknie emocji, gdyż Michał Winiar, ze wsparciem Janka, postanowi zawalczyć o miłość swojego życia. Zjawi się na ślubie Eweliny, by nie tylko prosić ją o odwołanie ceremonii, ale również samemu poprosić ją o rękę. Z kolei w Warszawie, po serii sąsiedzkich sprzeczek, Lenka i Hubert nawiążą przyjacielską relację, która doprowadzi do zaskakującego odkrycia – ich dziadkowie, Krystyna Filarska i Łukasz Buczak, wybrali się razem na randkę.

"M jak miłość" odc. 1911 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący na dalsze losy bohaterów z Grabiny i Warszawy już teraz mogą zaznaczyć datę w kalendarzu. Nowy epizod przyniesie wiele emocjonujących zwrotów akcji, od bohaterskich czynów po miłosne uniesienia, których nie można przegapić. Aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, warto zarezerwować sobie czas na wspólny seans. Premierowy, 1911 odcinek serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od ponad dwóch dekad gości w domach milionów widzów. Serial niezmiennie skupia się na losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków i ich przyjaciół, splatając codzienne problemy z wielkimi dramatami i wzruszeniami. To właśnie ta mieszanka realizmu, autentycznych postaci i nieprzewidywalnych zwrotów akcji sprawia, że fani wciąż z zapartym tchem śledzą każdy nowy odcinek. Za sukcesem produkcji stoją oczywiście znakomici aktorzy, a na ekranie pojawiają się tacy artyści, jak:

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzynska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zdunska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzynski)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zdunski)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikolaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafal Mroczek (jako Pawel Zdunski)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)