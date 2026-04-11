Dramat w "Barwach szczęścia" po śmierci Karola. Zrozpaczony Darek nagle zniknie z kraju

"Barwy szczęścia" odcinek 3368. Emisja we wtorek, 28.04.2026, w TVP2

Ostatnie wstrząsające incydenty wyemitowane w produkcji TVP2 bezpowrotnie zmieniły losy Janickiego. Warto przypomnieć, że jego partner stracił życie w wyniku ataku agresywnego nożownika na terenie szpitala, gdy starał się uspokoić pacjenta pod wpływem substancji odurzających. Choć ciężko rannego medyka błyskawicznie przewieziono na blok operacyjny, interwencja chirurgiczna nie przyniosła oczekiwanego rezultatu.

O tragicznym zgonie partnera Janickiego poinformował Hubert (w tej roli Marek Molak), który osobiście przekazał mu najgorsze wieści. To właśnie w tym momencie dotychczasowa egzystencja mężczyzny legła w gruzach, a wspólne świętowanie rocznicy relacji przerodziło się w najtrudniejszy dzień jego życia.

Darek z "Barw szczęścia" kompletnie załamany odejściem Karola

Po brutalnym zabójstwie ukochanego Darek zupełnie nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Zmarły lekarz stanowił dla niego nie tylko oparcie w codziennych obowiązkach, ale też gwarancję stabilnej przyszłości. Najbliższe epizody dobitnie pokażą, jak Janicki bezskutecznie walczy z wszechogarniającą żałobą. Przeszłe chwile zaczną go dręczyć, a każdy zakątek wspólnie zajmowanego wcześniej lokum będzie mu przypominał o bolesnej stracie partnera.

Niespodziewany wyjazd do Portugalii w 3368. odcinku "Barw szczęścia"

Zgodnie ze scenariuszem 3368. epizodu "Barw szczęścia", Darek zaskoczy swoich bliskich radykalnym krokiem. Mężczyzna zadecyduje o wyjeździe na zagraniczny staż do Portugalii, pragnąc zbudować swoją codzienność od zera w miejscu wolnym od bolesnych skojarzeń. Przeprowadzka na Półwysep Iberyjski nie będzie jednak podyktowana wyłącznie ambicjami zawodowymi. Dla bohatera to przede wszystkim mechanizm obronny i desperacka próba ucieczki przed paraliżującą traumą.

Ten zagraniczny krok pociągnie za sobą istotne modyfikacje w życiu bohatera, który natychmiast rozpocznie porządkowanie dokumentów i przygotowania do dłuższej emigracji. Według zapowiedzi, w 3371. odsłonie serialu złoży on Kajtkowi (granemu przez Jakuba Dmochowskiego) ofertę przejęcia jego dotychczasowego mieszkania. Taki gest stanie się dobitnym dowodem na to, że załamany mężczyzna nie zamierza prędko wracać na polską ziemię.

Długoterminowa przeprowadzka do Lizbony odegra w życiu Janickiego rolę znacznie głębszą niż tylko kolejny punkt w CV. Wiele wskazuje na to, że bohater pragnie definitywnie odciąć się od dotychczasowych spraw i na zawsze zamknąć najbardziej bolesny etap swojej dotychczasowej biografii.

