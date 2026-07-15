Dramat u Bergów w "Na Wspólnej". Decyzja sądu zaważy na losach Hani i Juniora

"Na Wspólnej" odcinek 4255. Rozwód Elizy i Jarka

W 4255. odsłonie uwielbianego serialu (emisja w czwartek, 30.07.2026 r., o godzinie 20:15 na antenie TVN) wreszcie poznamy orzeczenie sądu rodzinnego dotyczące przyszłości Hani oraz Juniora. Bergowie definitywnie zakończą swoje małżeństwo z powodu niewierności Elizy.

Jarek nie będzie potrafił puścić w niepamięć romansu żony z Bartkiem, a na dodatek sam znajdzie już ukojenie u boku atrakcyjnej Martyny (Joanna Kuberska). Z tego powodu powrót do dawnej relacji będzie całkowicie wykluczony, nawet pomimo faktu, że kobieta ostatecznie zerwie wszelkie kontakty ze swoim dotychczasowym kochankiem.

Z tego względu w 4255. odcinku "Na Wspólnej" zwaśnieni małżonkowie pojawią się na sali sądowej. Wymiar sprawiedliwości będzie musiał ostatecznie zadecydować o tym, co dalej stanie się z ich adoptowanymi pociechami. Postanowienie wydane przez sędziego wcale nie będzie należało do najbardziej przewidywalnych.

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Awantura w 4254. odcinku "Na Wspólnej". Junior straci cierpliwość

Sytuację mocno skomplikuje wizyta kurator Mączki w 4254. epizodzie "Na Wspólnej". W trakcie urzędowej kontroli w domu Bergów młody Junior nie wytrzyma napięcia i zareaguje niezwykle wybuchowo. Nastolatek będzie miał ogromny żal do swojej przybranej matki o to, że całkowicie zniszczyła ich dom, wdając się w potajemną relację z jego trenerem, którego dotychczas uważał za dobrego przyjaciela. Niestety, taki obrót spraw na pewno nie zadziała na korzyść walczących o prawa do opieki rodziców.

Jarek będzie w ogromnym stresie oczekiwał na jakiekolwiek wieści od małżonki, umilając sobie ten trudny czas w towarzystwie nowej partnerki, Martyny. Finałowe rozstrzygnięcie zapadnie w 4255. odcinku telenoweli. Pojawia się pytanie, czy Bergowie zostaną pozbawieni praw rodzicielskich, czy jednak ocalą swoją rodzinę. Niejasne pozostaje również to, jak zostaną podzielone obowiązki, zważywszy na fakt, że Junior będzie wyrażał chęć zamieszkania z ojcem, natomiast Hania będzie wolała zostać przy matce.

Wyrok sądu w 4255. odcinku "Na Wspólnej". Co czeka dzieci Bergów?

Na ten moment trudno jednoznacznie określić, jakie postanowienie wyda sąd rodzinny w 4255. odcinku "Na Wspólnej". Udostępnione przedpremierowo fotografie z planu nie dają jasnej odpowiedzi, ponieważ widać na nich Bergów w bardzo skrajnych emocjach, od głębokiego smutku po wyraźną ulgę. Niewykluczone, że początkowe przygnębienie to jedynie efekt ogromnego stresu przed wejściem na salę rozpraw, a finał sprawy okaże się pomyślny.

Bohaterowie na zdjęciach z uśmiechem pozują do wspólnego selfie, co może sugerować chęć szybkiego przekazania rodzinie dobrych wiadomości. Mimo życiowych błędów, oboje będą sprawdzać się w roli opiekunów, co będzie trudne do podważenia przez organ orzekający. Pod ich skrzydłami adoptowanym dzieciom niczego nie będzie brakować, o czym doskonale będzie wiedzieć nadzorująca ich sprawę kuratorka, dla której los tej rodziny nie będzie obojętny.

Zaraz po ogłoszeniu wyroku w 4255. odcinku "Na Wspólnej", bohaterowie zdecydują się na wspólne wyjście do "Baru u Ziębów". Sielankowa atmosfera nie potrwa jednak zbyt długo. W lokalu niespodziewanie zjawi się nowa partnerka Jarka, co błyskawicznie doprowadzi do kolejnego i niepotrzebnego wzrostu napięcia między byłymi małżonkami.