Sandra podrzuci Basi spinkę. Małżeństwo Krzysztofa z "Na Wspólnej" zawiśnie na włosku

"Na Wspólnej": Smolny demaskuje, Sandra atakuje!

W 4253 odcinku „Na Wspólnej” widzowie będą świadkami dalszych starań Marceliny i Krzysztofa, którzy będą próbować zdemaskować proceder handlu fałszywymi dyplomami na poznańskiej uczelni. W tę aferę będzie uwikłany Jan Ryba (Jacek Pluta) oraz Andrzej (Tomasz Schimscheiner).

W trakcie dochodzenia Gwiazdowa spotka się ze wspólnikiem Brzozowskiego, co Smolny uwieczni na nagraniu, dokumentując moment przekazania gotówki. Dzięki temu dziennikarz zdobędzie listę klientów oszusta, a znajdzie się na niej również Sandra, która w ten sam sposób „ukończyła” studia.

Jednak Sandra z „Na Wspólnej” nie będzie czekać z założonymi rękami i w 4253 odcinku postanowi przeprowadzić własny atak w ramach zemsty. Mając świadomość, że para dziennikarzy pracuje nad ważnym materiałem, postanowi uderzyć w najsłabszy punkt. Jej celem stanie się nie kto inny, jak Basia, żona Smolnego.

"Na Wspólnej" 4253: Spinka Marceliny narzędziem zemsty Sandry – Smolny za drzwiami!

W 4253 odcinku „Na Wspólnej” zdesperowana Sandra zabierze spinkę należącą do Marceliny. Następnie pokaże ten przedmiot Basi, sugerując, że to namacalny dowód na wspólny wyjazd jej męża z Gwiazdową do Poznania. Ten perfidny ruch sprawi, że Brzozowska, która już wcześniej znajdzie tajemniczą spinkę w rzeczach Krzysztofa, nabierze jeszcze większych podejrzeń co do wierności partnera.

Kiedy Basia skonfrontuje się z mężem, Krzysztof początkowo będzie unikał jasnych odpowiedzi. Z czasem jednak zacznie zaprzeczać wszelkim oskarżeniom, twierdząc, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Niestety, jego nagłe wyznania miłości odniosą odwrotny skutek, tylko potęgując niepokój żony. Intryga uknuta przez Sandrę w 4253 odcinku „Na Wspólnej” okaże się na tyle skuteczna, że Brzozowska straci cierpliwość i wyrzuci Smolnego za drzwi.

"Na Wspólnej" 4254: Przemek pogrąży Krzysztofa przed Basią

Kolejny, 4254 odcinek „Na Wspólnej” przyniesie kontynuację dramatu. Smolny będzie musiał przenocować w swoim biurze. Od samego rana zacznie podejmować rozpaczliwe próby skontaktowania się z Basią. Niestety, żona, przekonana o jego nielojalności, konsekwentnie będzie odrzucać wszystkie telefony, odmawiając jakiejkolwiek rozmowy.

Na domiar złego, przed wejściem do pracy Basia spotka Przemka (Zbigniew Suszyński), byłego partnera Sandry i męża Marceliny, który utwierdzi ją w przekonaniu o romansie. Mężczyzna opowie, jak na własne oczy widział Krzysztofa i Gwiazdową wsiadających razem do auta. Zmowa milczenia i brak świadomości, że rzekomi kochankowie nie posunęli się do niczego niestosownego, sprawią, że Brzozowska uwierzy fałszywym dowodom podsuniętym przez Sandrę i Gwiazdę, które z powodzeniem napędzą tę intrygę.

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