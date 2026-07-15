Basia wyrzuci Smolnego z domu w "Na Wspólnej". Krzysztof ujawni szokującą prawdę o jej byłym mężu

„Na Wspólnej”, odcinek 4254. Smolny nocuje w redakcji po kłótni z żoną

W nowym, 4254. odcinku „Na Wspólnej” (emisja w środę, 29.07.2026 r. o godz. 20.15 w stacji TVN) Krzysztof bezskutecznie spróbuje nawiązać kontakt z żoną. Kobieta wyrzuci go z mieszkania minionej nocy po wyjątkowo ostrej awanturze. Brzozowska uwierzy w oskarżenia Sandry, z których jasno wynikało, że dziennikarz ma płomienny romans z Marceliną.

Rzekomym dowodem zdrady okaże się spinka należąca do byłej kochanki Przemka. Żona Smolnego odnajdzie ten charakterystyczny przedmiot w jego bagażu, gdy tylko wróci ze służbowej podróży do Poznania.

Sytuację dodatkowo pogorszy fakt, że Krzysztof będzie kategorycznie unikał rozmów na temat swojej wielkopolskiej delegacji. Dziennikarz skupi się na prowadzeniu tajnego śledztwa w sprawie afery, w którą bezpośrednio uwikłany będzie Andrzej (Tomasz Schimscheiner), czyli były mąż jego obecnej partnerki. Zniecierpliwiona Basia nie będzie zamierzała jednak odpuszczać i zacznie drążyć temat.

Zdezorientowany Smolny spróbuje uspokoić sytuację gorącymi wyznaniami miłości, jednak przyniesie to całkowicie odwrotny skutek. Intrygantka Sandra dodatkowo podgrzeje atmosferę swoimi uwagami, co w 4253. epizodzie „Na Wspólnej” doprowadzi do bezpardonowego wyrzucenia Krzysztofa z domu.

40

Basia skonfrontuje się z mężem. Prawda wyjdzie na jaw w 4254. odcinku „Na Wspólnej”

Z samego rana, w 4254. odcinku „Na Wspólnej”, wyrzucony z mieszkania dziennikarz nadal będzie usilnie zabiegał o możliwość wytłumaczenia całej tej absurdalnej sytuacji. Niestety, wściekła partnerka konsekwentnie zignoruje wszystkie jego próby i odrzuci połączenia telefoniczne.

W drodze do pracy Brzozowska natknie się na Przemka. Mężczyzna z pełnym przekonaniem utwierdzi ją w wierze, że Krzysztof potajemnie sypia z jego małżonką, argumentując to tym, że widział ich na własne oczy. Te słowa przepełnią czarę goryczy w sercu zranionej żony.

Doprowadzona do ostateczności Basia natychmiast zorganizuje bezpośrednią konfrontację z rzekomym zdrajcą w 4254. epizodzie „Na Wspólnej”. Smolny doskonale zrozumie, że przyszłość jego małżeństwa wisi na cienkim włosku, więc w końcu postawi na całkowitą szczerość.

Przyciśnięty do muru redaktor zostanie zmuszony, aby opowiedzieć ukochanej o nielegalnych interesach jej dawnego partnera. Krzysztof będzie musiał niezbicie udowodnić, że wbrew wszelkim pozorom i krążącym plotkom, nigdy nie przekroczył z Marceliną granic czysto zawodowej relacji.

Szokujące ustalenia Smolnego. Finał afery w 4254. odcinku „Na Wspólnej”

W trakcie niezwykle napiętej rozmowy w 4254. odcinku „Na Wspólnej” Smolny wreszcie precyzyjnie wyjaśni cel swojej tajemniczej wizyty w stolicy Wielkopolski. Udział Marceliny okazał się po prostu absolutnie kluczowy do rozpracowania groźnej siatki handlującej fałszywymi dyplomami na jednej z uczelni.

Dziennikarz ujawni żonie wstrząsające fakty – w nielegalny proceder zamieszany jest nie tylko Jan Ryba (Jacek Pluta), z którym spotyka się Gwiazdowa, ale przede wszystkim wspomniany wcześniej Andrzej. Redaktor przyzna, że to właśnie ze względu na udział jej byłego męża w tym skandalu, starał się utrzymać całe śledztwo w najgłębszej tajemnicy.

Widzowie 4254. odsłony „Na Wspólnej” wkrótce przekonają się, jak na te wszystkie rewelacje zareaguje oszukana i zdezorientowana kobieta. Otwartym pozostaje pytanie, czy Brzozowska ostatecznie uwierzy w zapewnienia o całkowitym braku romansu z Gwiazdową.

Bohaterka będzie musiała nagle zmierzyć się ze świadomością, że jej dawny mąż okazał się zwykłym oszustem. Decyzja o tym, czy Krzysztof dostanie zasłużoną drugą szansę i powróci w domowe progi, zostanie ujawniona dopiero w nadchodzących epizodach hitowego serialu.