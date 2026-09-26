Turniej ATP w Hangzhou. Kamil Majchrzak odpada w drugiej rundzie po zaciętym boju

Trzysetowy bój w Hangzhou

Kamil Majchrzak, występujący w turnieju ATP 250 w chińskim Hangzhou z ósmym numerem rozstawienia, zakończył rywalizację na etapie drugiej rundy. Przeciwnikiem Polaka był reprezentant gospodarzy, Yunchaokete Bu, zajmujący 111. pozycję w światowym rankingu. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Chińczyka 7:6 (7-4), 6:7 (5-7), 6:2 po niezwykle wyrównanej walce w pierwszych dwóch partiach.

Pierwszy set rozstrzygnął się dopiero w tie-breaku, w którym lepszy okazał się Bu. W drugiej odsłonie sytuacja się odwróciła i to Majchrzak zdołał przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść w trzynastym gemie. Trzeci set przebiegał już pod dyktando zawodnika gospodarzy, który pewnie wygrał 6:2, pieczętując awans do kolejnej fazy turnieju.

Wcześniejsze zwycięstwo nad Włochem

Warto przypomnieć, że w pierwszej rundzie zawodów w Hangzhou, polski tenisista zaprezentował się z bardzo dobrej strony. W czwartkowym meczu Majchrzak pokonał Włocha Mattię Bellucciego w dwóch setach, triumfując 6:3, 6:4. Niestety, dobra passa nie została podtrzymana w kolejnym starciu na twardych kortach w Chinach.

Występ Kamila Majchrzaka w turnieju ATP 250 w Hangzhou dobiegł końca. Polak udowodnił jednak, że potrafi walczyć jak równy z równym, co pokazały dwa pierwsze sety meczu z Yunchaokete Bu. Teraz przed polskim zawodnikiem kolejne wyzwania na tenisowych kortach całego świata.