Na Wspólnej, odcinek 4262: Wójcikowie podejmą zaskakującą decyzję. Tak uczczą pamięć zmarłej Marii

Bolesne odejście u rodziny Ziębów w "Na Wspólnej"

Śmierć uwielbianej postaci z "Na Wspólnej" będzie ogromnym ciosem dla wszystkich mieszkańców. Dramat ten wydarzy się w 4260. odcinku, gdy Maria i Włodek (w tej roli Mieczysław Hryniewicz) będą wracać z hiszpańskich wakacji. Podczas podniebnej podróży samolot wejdzie w silne turbulencje, a w wyniku ogromnego stresu Maria dozna zawału. Reanimacja przeprowadzona przez lekarkę obecną na pokładzie niestety nie przyniesie efektu. Aktorka Bożena Dykiel, która zmarła 12 lutego 2026 roku, wcielała się w Marię Ziębę od startu telenoweli przez ponad dwadzieścia lat. Jej ostatni występ miał miejsce w 4002. odcinku wyemitowanym wiosną 2025 roku.

Narodziny nowej Marii u Wójcików z "Na Wspólnej"

W 4261. odsłonie serialu tragiczne informacje o śmierci Ziębowej dotrą do Pawła akurat w momencie, gdy jego partnerka zacznie rodzić. Wójcik od razu zabierze Beatę do szpitala, bijąc się z myślami. Ze względu na emocje ukochanej i bezpieczeństwo rodzącego się dziecka mężczyzna postanowi nie przekazywać jej wieści o stracie Marii, z którą młodą kobietę łączyła wyjątkowa więź. Ostatecznie sam poród przebiegnie bez komplikacji i na świat przyjdzie w pełni zdrowa dziewczynka.

Wyjątkowy gest Wójcików po narodzinach córki w "Na Wspólnej"

W 4262. epizodzie Beata, nie zdając sobie sprawy z rodzinnego dramatu, zechce pochwalić się nowiną o dziecku przed panią Marią. W szpitalu spotka jednak załamanego Włodka, który przekaże jej tragiczną informację o śmierci żony. Po początkowym niedowierzaniu i płaczu przyjdzie czas na wzruszenie. Chcąc oddać hołd zmarłej, Beata i Paweł wspólnie zadecydują, że ich córeczka otrzyma imię Marysia.

Kiedy i gdzie oglądać poruszające odcinki „Na Wspólnej”?

Emisja 4262. odcinka "Na Wspólnej", w którym młodzi Wójcikowie postanawiają nazwać swoje nowo narodzone dziecko imieniem Marysia, odbędzie się w środę, 12 sierpnia o godzinie 20:15 w telewizji TVN. Ten wyjątkowy epizod telenoweli będzie także dostępny na platformie Max.

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