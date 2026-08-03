Dziedzictwo, odcinek 997: Śmierć Burhana! To on uprzedzi Poyraza - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 997 - poniedziałek, 10.08.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 997 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana odkryje zniknięcie Poyraza i natychmiast zjawi się w jego warsztacie, aby wypytać o niego Merta. I choć jego przyjaciel nie będzie chciał go zdradzić, to zrozumie, że żona Kilica nie odpuści, w związku z czym zdradzi jej, że poszedł na spotkanie z Burhanem. Wówczas zdenerwowana Nana natychmiast zawiadomi o wszystkim Semiha, z którym właśnie będzie miał spotkać się Burhan.

W 997 odcinku serialu "Dziedzictwo" Semih postanowi uprzedzić Poyraza, aby ten nie nakrył go na miejscu spotkania i w ten sposób nie dowiedział się, że to przez niego Nana została porwana. Jednak nie zdoła, bo Poyraz go uprzedzi i rzuci się na Burhana, gdy ten tylko wysiądzie ze swojego auta. Tym bardziej, że nie będzie chciał wydać swojego rozmówcy.

Rozpędzony Semih potrąci Burhana w 997 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 997 odcinku serialu "Dziedzictwo" Burhan i Poyraz zaczną się szarpać, a diler upadnie na podłogę. Wtedy dostrzeże kawałek szkła i wbije go w nogę Kilica, który zacznie zwijać się z bólu, co drań wykorzysta i ucieknie. Ale ranny Poyraz ruszy w ślad za nim.

- Ucieka! Nie mogę pozwolić, aby go złapał! - uzna Semih.

- Stój! - krzyknie za nim jeszcze Poyraz.

Tyle tylko, że w 997 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie zdoła już dogonić Burhana żywego, bo w pewnym momencie bandyta wybiegnie na ulice, gdzie wjedzie w niego rozpędzony Semih, który będzie obserwował wszystko z ukrycia. W pewnym momencie rozpędzi samochód i śmiertelnie potrąci Burhana, który nawet nie zdąży się ruszyć tylko z impetem upadnie na podłogę, a samochód odjedzie, aby Poyraz nie zdołał dostrzec kierowcy.

Burhan zginie po potrąceniu przez Semiha w 997 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

I tak się stanie, bo, gdy w 997 odcinku serialu "Dziedzictwo" w końcu się tam doczłapie, to auta już nie będzie. Kilic od razu podbiegnie do Burhana, ale wówczas drań już będzie nie żył. A Poyraz oczywiście zacznie się zastanawiać, kto go uprzedził i zabił.

- Niech to szlag! - krzyknie Poyraz.

Do tego stopnia, że w 997 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie odpuści tej sprawy i postanowi odszukać sprawcę. Tym bardziej, iż słusznie będzie podejrzewał, że morderca Burhana może mieć związek z porwaniem jego żony i nie będzie miał zamiaru ustąpić, póki nie wyjaśni jej do końca i nie pozna tożsamości tej osoby, którą będzie Semih!

- Już po wszystkim - uzna błędnie Semih.

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