Darek zniszczy Kalinę w "Na Wspólnej". Brat Tadeusza wytacza najcięższe działa

Rozwód w rodzinie Zakościelnych. Darek Żbik z "Na Wspólnej" pogrąży Kalinę

Czerwcowe epizody telenoweli upłyną pod znakiem wyczekiwanej konfrontacji. Zanim jednak bohaterka odpowie za zranienie Tadeusza i wykorzystanie Kasi do pogrążenia szwagra, prawnik włoży sporo wysiłku w ujawnienie jej sekretów. Żbik musi skrupulatnie obnażyć okrutną prawdę o kobiecie odpowiadającej za rozłam u Zakościelnych i dopilnować absolutnej sprawiedliwości.

Załamanemu Tadeuszowi zabraknie sił. W 4224 odcinku to Darek przekaże bratowej papiery rozwodowe w imieniu rozżalonego męża. Kobieta wścieknie się na wieść o końcu małżeństwa. Rzuci szwagrowi w twarz ostrzeżenie i zapowie twardo, że Zakościelni nie zdołają tak łatwo usunąć jej z rodziny.

Wsparcie dla zrujnowanego psychicznie mężczyzny zorganizuje Kasia. Poprosi ona Darię o pomoc w pocieszaniu przeżywającego potężny kryzys Tadeusza. Choć ich drogi uczuciowe się rozeszły, postać grana przez Patrycję Topajew doskonale potrafi wesprzeć byłego partnera w czarnej godzinie. Jednocześnie ojciec skłóconych braci w końcu przejrzy na oczy. Andrzej Zakościelny uświadomi sobie skalę pomyłki i pożałuje bezkrytycznego ufania synowej kosztem Darka. Zrozpaczony senior spróbuje naprawić błędy z przeszłości. Żbik wysłucha ojcowskich przeprosin, lecz odrzuci propozycję poprowadzenia jego prawniczej firmy, rezygnując z dalszego ukrywania się ze swoimi krokami.

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Intrygi Kaliny ujrzą światło dzienne. Łukasz Słowiński z "Na Wspólnej" wpada w panikę

Kolejne epizody ukażą ojca i syna łączących siły w poszukiwaniu strategii na definitywne skompromitowanie oszustki. Ich celem stanie się kobieta winna długotrwałego zwodzenia krewnych oraz rozpaczy Tadeusza. Żbik opracuje zasadzkę, dzięki której jego bratowa poczuje się osaczona. Dotychczasowi sojusznicy odetną się od toksycznej prawniczki. Jednocześnie granemu przez Damiana Pelca szantażyście udzieli się strach. Łukasz Słowiński, posiadacz łóżkowego nagrania i zdobytych szantażem funduszy, wpadnie w panikę przed karą.

Starcie ze szwagierką wyzwoli w Darku dawne cechy. Prawnik ponownie stanie się cyniczny i bezlitosny, całkowicie ucinając pole do manipulacji. Mężczyzna wykorzysta każdą ścieżkę, by wszystkie występki partnerki Tadeusza wreszcie ujrzały światło dzienne.