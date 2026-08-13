Czy można kochać "Harry'ego Pottera" nie popierając transfobii Rowling? Gwiazda serialu zabrała głos

"Harry Potter" od HBO wywołuje mieszane emocje, nie tylko przez wzgląd na fakt, iż znów będziemy śledzić tę samą historię (a wciąż czekamy na serial o Huncwotach!), a niektórzy członkowie obsady nie pasują tej mniej tolerancyjnej części publiki. Największy problem stanowi sama J.K. Rowling, która zarabia przecież na adaptacji swej twórczości, a nawet pełni funkcję producentki serialu.

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To, czy winniśmy oddzielać autora od jego dzieła niech każdy oceni podług własnego sumienia (tylko niech nie rzuca kamieniami w innych, dopóki nie upewni się, że nie jest przy tym skończonym hipokrytą), faktem jest jednak, że Rowling zbiera cięgi, a wraz z nią cały fandom "Harry'ego Pottera" oraz aktorzy, którzy zdecydowali się na występ w adaptacji od HBO. Warto jednak pamiętać, że przyjęcie angażu do serialu nie musi koniecznie równać się z przyklaśnięciem krzywdzącym poglądom autorki, o czym świadczy choćby ostatnia wypowiedź serialowej Petunii Dursley.

Fundamentalnie nie zgadzam się z poglądami J.K. Rowling w kwestiach genderowych. Uważam, że społeczność transpłciowa zasługuje na bezpieczeństwo, godność, szacunek oraz całkowitą akceptację. Ale kocham "Harry'ego Pottera", dorastałam z tymi książkami. Należę do pierwszego pokolenia czytelników, którzy się na nich wychowali. Kocham tę magię i grozę - powiedziała Bel Powley w wywiadzie dla The Telegraph.

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"Harry Potter" - kiedy premiera serialu w HBO Max?

Tych, którzy zamierzają oglądać nowego "Harry'ego Pottera", z pewnością ucieszy fakt, że pierwsze odcinki zobaczymy jeszcze w tym roku, a konkretnie w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a golden trio domykają Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znaleźli się również m.in. John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Rory Wilmot jako Neville Longbottom oraz Lox Pratt jako Draco Malfoy.

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