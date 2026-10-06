To już 18 lat od premiery "Czasu honoru". Ten serial pokochały miliony Polaków

Choć trudno w to uwierzyć, od premiery pierwszego odcinka serialu "Czas honoru" minęło już 18 lat. Produkcja zadebiutowała na antenie TVP2 dokładnie 7 września 2008 roku i niemal natychmiast podbiła serca widzów, gromadząc przed telewizorami milionową publiczność. Przez sześć lat emisji, aż do 2014 roku, Polacy z zapartym tchem śledzili losy grupy Cichociemnych, którzy wrócili do okupowanej Polski, by walczyć o niepodległość.

Serial, inspirowany prawdziwymi historiami polskich dywersantów, w niezwykle poruszający sposób ukazywał realia II wojny światowej. Fabuła skupiała się na działalności żołnierzy Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, ich walce z niemieckim wywiadem i Gestapo. Produkcja doczekała się łącznie siedmiu sezonów, a ostatni z nich, zatytułowany "Powstanie", w całości poświęcono wydarzeniom z lata 1944 roku w Warszawie. Serial był wielokrotnie nagradzany, zdobywając między innymi trzy Telekamery dla najlepszego serialu.

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Niezapomniane role i gwiazdorska obsada. Kto wcielił się w głównych bohaterów?

Siłą "Czasu honoru" była nie tylko wciągająca fabuła oparta na faktach historycznych, ale również znakomita obsada. Dla wielu młodych aktorów role w serialu stały się przepustką do wielkiej kariery. W głównych bohaterów, czwórkę przyjaciół zrzuconych na teren Polski, wcielili się:

Jan Wieczorkowski jako Władek Konarski

jako Władek Konarski Maciej Zakościelny jako Bronek Woyciechowski

jako Bronek Woyciechowski Antoni Pawlicki jako Janek Markiewicz

jako Janek Markiewicz Jakub Wesołowski jako Michał Konarski

U ich boku wystąpiła plejada znakomitych aktorek, w tym Magdalena Różczka, Karolina Gorczyca, Agnieszka Więdłocha czy Olga Bołądź. Wyjątkową kreację stworzył również Piotr Adamczyk, który wcielił się w postać bezwzględnego szefa Gestapo, Larsa Rainera. Role te na stałe zapisały się w pamięci widzów i do dziś są silnie kojarzone z odtwórcami.

Jak dziś wyglądają gwiazdy "Czasu honoru"? Ich metamorfozy mogą zaskoczyć

Od momentu, gdy po raz pierwszy zobaczyliśmy ich na ekranie, minęły prawie dwie dekady. Aktorzy, którzy wtedy byli u progu wielkiej sławy, dziś są dojrzałymi artystami z bogatym dorobkiem. Czas odcisnął na nich swoje piętno, a ich wygląd zmienił się nie do poznania. Niektórzy z nich pozostali wierni swojemu wizerunkowi, podczas gdy inni przeszli spektakularne metamorfozy.

Dla wielu z nich "Czas honoru" był jednym z najważniejszych projektów w karierze, który otworzył im drzwi do kolejnych ról filmowych i teatralnych. Jak potoczyły się ich losy i jak bardzo zmienili się przez te wszystkie lata? Zapraszamy do naszej galerii, w której zobaczycie, jak dziś wyglądają Władek, Bronek, Janek, Michał i pozostali bohaterowie niezapomnianego serialu.