Były lider światowego rankingu tenisistów, który we wrześniu skończył 74 lata, przekazał wiadomość o zdiagnozowaniu u niego choroby nowotworowej w podcaście „Advantage Connors”, prowadzonym wspólnie z synem Brettem.

„Minęło już sześć tygodni. Mam raka w uchu” – powiedział legendarny amerykański zawodnik.

Leczenie przebiega zgodnie z planem, a Connors senior nie zdradził szczegółów choroby. Amerykanin zaapelował do kibiców, aby stosowali filtr na słońce.

„Wszystko jest w porządku i zmierza we właściwym kierunku. W przyszłym tygodniu czeka mnie kolejna operacja” – przyznał tenisista.

„Uważajcie na siebie. My tego nie robiliśmy, ale wy macie taką możliwość” – przestrzegł.

Rekordowe osiągnięcia w turniejach

Amerykanin triumfował w ubiegłym stuleciu w łącznie 109 turniejach ATP i jest pod tym względem rekordzistą.

Kolejne lokaty zajmują Szwajcar Roger Federer - 103

i Serb Novak Djoković - 102.

Osiem z tych triumfów Connors odniósł w imprezach wielkoszlemowych. Na czele światowego rankingu był przez 268 tygodni.