• Rozprawiamy się z popularnym mitem żywieniowym, ponieważ odpowiednio przyrządzone gotowane ziemniaki nie powodują tycia, zapewniają długotrwałe uczucie sytości i dostarczają raptem 80 kcal w 100 gramach produktu.

• Poznaj wyjątkowe właściwości zdrowotne tych warzyw, które jako bogate źródło błonnika, potasu, witaminy C, żelaza i magnezu doskonale uzupełniają zbilansowany jadłospis.

• Zobacz, jak za pomocą prostego dodatku wrzuconego do wody całkowicie odmienić smak gotowanych ziemniaków i zachwycić podniebienia nawet najbardziej wymagających domowników.

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Gotowane ziemniaki a odchudzanie. Czy ziemniaki tuczą i jakie mają właściwości?

Wokół ziemniaków narosło w dietetyce wiele nieprawdziwych przekonań, a najczęściej powtarzany mit głosi, że sprzyjają one przybieraniu na wadze i należy wykluczyć je na diecie odchudzającej. W rzeczywistości warzywa te same w sobie nie tuczą. Porcja 100 gramów ugotowanych ziemniaków to zaledwie około 80 kcal oraz gwarancja sytości, dzięki której przez długi czas nie czujemy głodu. Zła sława tych warzyw wynika głównie z kalorycznych dodatków, takich jak tłuste sosy, oliwa czy tradycyjna okrasa. Do nadwagi przy przekroczeniu bilansu kalorycznego mogą przyczynić się smażone frytki lub chipsy, ale na pewno nie zwykłe ziemniaki z wody.

Warzywa te same w sobie stanowią pełnowartościowy posiłek i ważną część zdrowego jadłospisu. Dostarczają organizmowi sporych ilości potasu, magnezu, żelaza, witaminy C oraz cennego błonnika. Co równie istotne, są to produkty lekkostrawne i całkowicie pozbawione glutenu. Kluczem do zachowania ich dietetycznych właściwości jest jednak właściwa obróbka w kuchni. Najzdrowiej podawać ugotowane bulwy bez dodatku masła czy tłustej okrasy. Osoby preferujące bardziej kremową konsystencję dania mogą z powodzeniem zastąpić tradycyjne tłuszcze odrobiną jogurtu naturalnego.

Sposób obróbki termicznej ma decydujące znaczenie dla zachowania pełni walorów prozdrowotnych tego warzywa. Aby zatrzymać w bulwach maksimum minerałów i witamin, w tym potasu oraz witaminy C, najlepiej gotować ziemniaki w mundurkach, czyli bez obierania. Łupina pełni wówczas funkcję naturalnej tarczy, która chroni cenne mikroelementy przed wypłukaniem do wywaru. Jeżeli jednak decydujemy się na usunięcie skórki, warto robić to bezpośrednio przed wrzuceniem warzyw do garnka z minimalną ilością wody lub wybrać niezwykle zdrowe gotowanie na parze.

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Co dodać do gotowania ziemniaków? Te przyprawy całkowicie odmienią ich smak

Znakomitym sposobem na urozmaicenie klasycznych ziemniaków z wody jest wykorzystanie aromatycznych ziół. Wielu kucharzy zapomina, że podczas gotowania tych warzyw nie trzeba ograniczać się wyłącznie do tradycyjnej soli. Doskonały rezultat przyniesie wzbogacenie wywaru o liście laurowe, ziele angielskie, kminek, oregano lub rozmaryn. Taki zestaw ziół znakomicie wydobywa naturalny aromat bulw i nadaje całemu daniu zupełnie nową jakość.

Kulinarne eksperymenty z doprawianiem wody do ziemniaków dają ogromne pole do popisu. Poza klasycznym rozmarynem czy liściem laurowym, świetnym wyborem będzie słodka papryka, zapewniająca warzywom apetyczną barwę oraz lekko wędzony posmak. Zawsze sprawdza się również świeży tymianek i niezawodny czosnek, dodawany w całych ząbkach lub w formie granulatu. Z kolei szczypta kurkumy nada ziemniakom orientalną nutę i piękny, złocisty kolor. Wszystkie wybrane przyprawy należy wrzucić do garnka już na samym początku gotowania, aby zdążyły w pełni oddać swój aromat.