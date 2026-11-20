W ramach działań mających na celu przeciwdziałaniu zjawisku match-fixingu – jednego z najpoważniejszych zagrożeń dla uczciwości rozgrywek piłkarskich – Rzecznik Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej Adam Gilarski, w dniach 12 i 16 listopada 2026 roku, zawiesił w prawach zawodnika dziesięciu piłkarzy aktualnie występujących w rozgrywkach 3. Ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz skierował do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wnioski o wszczęcie wobec nich postępowań dyscyplinarnych.

Począwszy od sezonu 2022/2023 Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi stały monitoring wszelkich podejrzanych spotkań piłkarskich, w przypadku których mogło dojść do nieuczciwego wpływu na ich przebieg lub wynik w związku z zakładami bukmacherskimi (tzw. match-fixing). Od lipca 2023 roku PZPN korzysta z usług monitoringu świadczonych przez firmę SPORTRADAR, która wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie do śledzenia podejrzanej aktywności bukmacherskiej w odniesieniu do meczów piłkarskich rozgrywanych na szczeblu krajowym.

Comiesięczne raporty dostarczane przez SPORTRADAR poddawane są szczegółowej weryfikacji, a wszelkie zawarte w nich informacje – wnikliwej analizie. Od tego czasu Rzecznik Dyscyplinarny PZPN Adam Gilarski monitorował sygnały dotyczące podejrzeń ustawienia 29 meczów piłkarskich, rozgrywanych na szczeblach od pierwszej do czwartej ligi. Odnotowano również podejrzenie dotyczące jednego spotkania w ramach Ekstraligi Kobiet.

Informacje o podejrzanych meczach zostały m.in. przekazane do krajowej platformy utworzonej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki. W jej skład, obok przedstawicieli związków sportowych, wchodzą w szczególności reprezentanci organów ścigania – Prokuratury, Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

W styczniu 2025 roku Rzecznik Dyscyplinarny PZPN wszczął postępowanie dotyczące kilku meczów towarzyskich, w przypadku których wykryto zjawisko ustawiania wyników spotkań. Sprawą zajęła się również wyspecjalizowana komórka UEFA ds. uczciwości w sporcie (UEFA Integrity Unit). Na podstawie raportów z tych dochodzeń zidentyfikowano kluby piłkarskie najbardziej zamieszane w proceder, a także osoby zaangażowane w manipulacje na rynkach zakładów bukmacherskich.

W marcu 2025 roku Rzecznik Dyscyplinarny PZPN wystosował oficjalny „pomarańczowy alert” (Orange Alert) do tzw. Grupy Kopenhaskiej (Copenhagen Group) – międzynarodowego organu zajmującego się zwalczaniem ustawiania meczów – dotyczący podejrzanych spotkań towarzyskich rozegranych w Polsce, w tym meczów z udziałem klubu Sokół Kleczew.

W związku z meczem 2. Ligi pomiędzy Rekordem Bielsko-Biała a Sokołem Kleczew, rozegranym 15 sierpnia 2025 roku, Rzecznik Dyscyplinarny złożył zawiadomienie do organów ścigania oraz wszczął postępowanie dyscyplinarne w ramach Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN). Organy dyscyplinarne PZPN – Komisja Dyscyplinarna (11 maja 2026 r.) oraz Najwyższa Komisja Odwoławcza (29 września 2026 r.) – rozpatrzyły sprawę oskarżonego bramkarza klubu Sokół Kleczew, wymierzając mu karę pięcioletniej, bezwzględnej dyskwalifikacji.

Ponadto, w następstwie wykrycia procederu niedozwolonych zakładów bukmacherskich, przeprowadzono postępowania dyscyplinarne wobec czterech innych zawodników występujących na szczeblu centralnym polskich rozgrywek piłkarskich.

Polski Związek Piłki Nożnej otrzymał, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, od organów ścigania materiał dowodowy niezbędny do nałożenia sankcji na tych zawodników. Dwóm zawodnikom 5 listopada 2026 roku zostały wymierzone – w postępowaniu w pierwszej instancji – kary 2-letniej dyskwalifikacji za proceder obstawiania zakładów bukmacherskich na mecze piłki nożnej, w tym na mecze swoich drużyn.