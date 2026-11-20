Debiutująca w seniorskiej reprezentacji Polski 20-letnia Wiktoria Dąbrowska zajęła trzecie miejsce na 1000 metrów w obu pierwszych rundach Pucharu Świata. Przed tygodniem na olimpijskim torze w Pekinie uzyskała czas 1.15,853. W piątek w japońskim Obihiro powtórzyła ten rezultat z nowym rekordem życiowym, wynoszącym 1.14,803.

W klasyfikacji 1000 metrów polska panczenistka zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 144 punktów. Prowadzi Holenderka Angel Daleman, która dwukrotnie zwyciężyła i zgromadziła 180 punktów.

Czas na rekord Polski. Sukces na 5000 metrów.

Piątkowy wynik Dąbrowskiej jest o 0,7 sekundy gorszy od rekordu kraju, który pięć lat temu ustanowiła Angelika Wójcik z czasem 1.14,091. Wcześniej podczas mistrzostw Polski 20-latka wywalczyła złote medale na dystansach 500 i 1000 metrów.

„Czuję się znakomicie i cieszę się, że po raz kolejny mogłam pokazać, że jestem w dobrej formie. Już po wynikach par, które startowały przed nami, widać było, że w Japonii jeździ się szybciej niż w Pekinie. Ja chciałam po prostu przejechać swoje i zobaczyć, na ile to wystarczy. Uważam, że zaprezentowałam się lepiej niż w Chinach, ale też możliwe, że lód był lepszy. Czy czuję się mocniejsza z zawodów na zawody? Nie wiem, ale na pewno mam coraz więcej pewności siebie” – skomentowała Dąbrowska, cytowana przez Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego.

„Chyba nie wyśniłabym takiego scenariusza. Po prostu liczyłam na miejsca w Top 10” – wskazała zawodniczka.

„Nie mam aż takie ciśnienia. Jeśli się uda, to fajnie, a jak nie, to trudno. Mam jeszcze trochę czasu, żeby to zrobić” – skwitowała z uśmiechem szanse na pobicie rekordu kraju w tym sezonie.

W piątek w Obihiro na podium stanął również Władimir Semirunnij, który był trzeci w wyścigu na 5000 metrów. Zawody potrwają do niedzieli.