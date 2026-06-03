Cezary pociągnie Natalię na dno w "Barwach szczęścia? Majak znowu u Zwoleńskiej

Aresztowany Cezary złoży zeznania obciążające Natalię?

Nad Natalią w nowych powakacyjnych odcinkach "Barw szczęścia" najprawdopodobniej zbiorą się burzowe chmury, a wszystko przez aresztowanie jej męża. Prawniczka prywatnie prosiła Kodura o interwencję, mającą powstrzymać Cezarego przed spotkaniem ze zleceniobiorcą Zastoi-Modelskiego. W rzeczywistości to zaplanowana przez policję zasadzka, na którą Rawicz nie dotarł właśnie dzięki Marcinowi. To ratunek z opłakanymi skutkami, ponieważ Cezary obciążył policjanta, by zmniejszyć swój wyrok.

Skutkiem zeznań Rawicza była degradacja Kodura z funkcji inspektora do dzielnicowego. Policjant przestrzegł wówczas Natalię, że może być ona kolejną osobą na celowniku zdesperowanego Cezarego. Jak zapowiadają scenarzyści, po wakacjach przewidywania funkcjonariusza mogą się sprawdzić, bo kancelarię Zwoleńskiej znowu odwiedzą mundurowi.

Majak wkroczy do akcji u Zwoleńskiej!

Łukasz Borowski opublikował na Instagramie zdjęcie ze stanowiska pracy do najnowszego sezonu serialu TVP, na którym zapozował u boku Marii Dejmek. Grany przez niego Majak ponownie skrzyżował ścieżki z żoną Rawicza, którą miał już okazję przesłuchiwać. Nowe tropy w sprawie zlecenia morderstwa najwyraźniej zmuszą go do powrotu do Natalii i zadania kolejnych pytań.

Początkowo Zwoleńska odmawiała współpracy i składania wyjaśnień. Sytuacja diametralnie się zmieni, jeśli Cezary zdecyduje się wciągnąć ją w swoją sprawę, ryzykując karierą i przyszłością kobiety. Konsekwencje mogą być tym surowsze, że prawniczka ma już na koncie rysy na wizerunku z powodu dawnego związku z Oliwierem (Mikołaj Krawczyk).

Konsekwencje dla Natalii w nowych odcinkach "Barw szczęścia"

Widzowie dowiedzą się w nowym sezonie, czy Natalia faktycznie zapłaci cenę za uwikłanie w przestępcze manewry Cezarego. Wszystko będzie zależeć od zeznań jej byłego już wtedy partnera.

Ich małżeństwo będzie chyliło się ku końcowi, a wolny czas Zwoleńskiej, w trakcie gdy Cezary będzie siedział w więzieniu, zacznie umilać nowy znajomy — kurier Michał (Gamou Fall). Odpowiedzi na to, czy ten wątek wywoła gniew Rawicza, przyniosą najnowsze odcinki po przerwie letniej.