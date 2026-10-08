"Carrie". Będzie 2. sezon? Twórca serialu zdradził ambitne plany

"Carrie" - o serialu

"Carrie" Mike'a Flanagana to nowa interpretacja kultowej książki Stephena Kinga, w której twórca "Nawiedzonego domu na wzgórzu" i "Nocnej mszy" wprowadził wiele zmian. Poskutkowało to lekkim rozłamem wśród krytyków - jedni chwalą odwagę filmowca, który umiejętnie poszerza świat przedstawiony i nie bawi się w odtwórczą łatwiznę, inni zaś zarzucają mu, że nadto zagalopował się w swoich pomysłach.

Mimo licznych zmian, trzon fabuły pozostał ten sam. "Carrie" to wciąż opowieść o nękanej przez matkę i rówieśników nastolatce, którą zgnębiono o jeden raz za dużo. Tytułową bohaterkę, Carrie White, kreuje młodziutka Summer H. Howell, a na ekranie towarzyszą jej m.in. Samantha Sloyan jako Margaret White, Siena Agudong jako Sue Snell, Alison Thornton jako Chris Hargensen oraz Matthew Lillard jako dyrektor Grayle.

"Carrie". Rozmawiamy z głównymi gwiazdami nowej adaptacji kultowej powieści Stephena Kinga | Wywiady ESKA

"Carrie" - ile będzie sezonów serialu Prime Video?

Pierwszy sezon "Carrie" liczy osiem odcinków i w całości wylądował już w Prime Video. Wiemy, że (uwaga na lekkie spoilery, jeśli jeszcze nie obejrzeliście finału) Margaret White i Tina przeżyły starcie z furią Carrie, co stanowi drastyczne odstępstwo od literackiego pierwowzoru. Emaline (Thalia Dudek) wywozi zaś Carrie w siną dal i zapowiada się na to, że Mike Flanagan postanowił znacząco rozbudować świat "Carrie", nawiązując do innych dzieł Stephena Kinga. Jeśli drugi sezon powstanie, grupa zrzeszająca kobiety obdarzone nadnaturalnymi zdolnościami z pewnością odegra w nim kluczową rolę.

A jaka jest szansa na nowe odcinki? W rozmowie z Colliderem Mike Flanagan zdradził, że marzą mu się trzy sezony "Carrie". - W moim wymarzonym scenariuszu widzę trzy sezony. Wyobrażam sobie, że Carrie przechodzi wspaniałą, trzyetapową drogę. To właściwie trylogia - powiedział. Z kolei w wywiadzie dla Inverse twórca serialu przyznał, że celowo zakończył pierwszy sezon tak, by zostawił on otwartą furtkę dla ewentualnej kontynuacji, a jednocześnie stanowił zgrabną konkluzję na wypadek, gdyby takowa jednak nie powstała.

- Musieliśmy to tak zakończyć, aby – jeśli to ostatnie ujęcie ósmego odcinka okaże się momentem, w którym po raz ostatni oglądamy tę wersję Carrie – wszystko było jak należy i odpowiednio wybrzmiało. Jeśli to koniec przygody Summer H. Howell z rolą Carrie White, chciałem wyprawić ją w świat, na jaki – naszym zdaniem – zasługiwała.

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