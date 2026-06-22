Blanca odmieni swoje życie i wstąpi do zakonu! Streszczenie odcinka 900 - "Akacjowa 38"

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły przełom w życiu Blanki, która zdecydowała się publicznie wyznać swoje grzechy i obiecała za nie szczerze odpokutować. W tym samym czasie Diego odbył trudną rozmowę z wieśniaczką, która ocaliła bohaterkę, i usłyszał wstrząsającą prawdę o martwej dziewczynce z odciętą pępowiną znalezionej przy kobiecie. Tymczasem w kawiarni La Deliciosa wybuchł konflikt, gdyż Flora kategorycznie odrzuciła pomysł sprzedaży biznesu, mimo że jej brat znalazł już odpowiedniego kupca. Zaskakujący krok wykonał również pułkownik Valverde, który zdecydował się zapłacić okup za jeńców wojennych z własnych środków, choć groziło mu przez to bankructwo. Wszystkie te bolesne odkrycia oraz honorowe, lecz kosztowne decyzje mocno skomplikowały sytuację na tej słynnej ulicy. Czego zatem można się spodziewać w kolejnym odcinku?

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"Akacjowa 38" odc. 900 - streszczenie

Blanca postanawia odmienić swoje życie i decyduje się na wstąpienie do zakonu. W tym samym czasie Diego zaczyna inaczej patrzeć na wcześniejsze wyznania kobiety i nabiera przekonania, że jej słowa o narodzinach chłopca były prawdziwe. Flora przez pomyłkę podaje El Peni biszkopt, w którym znajdowała się trutka na szczury, co wywołuje panikę u niej i Inigo. Małżonkowie zdają sobie sprawę, że ewentualna śmierć mężczyzny sprowadziłaby na nich poważne kłopoty. Tymczasem Agustina dokonuje bolesnego odkrycia związanego ze stanem zdrowia pułkownika Valverde, który powoli traci wzrok. Trini wraz z don Ramonem i Antonito szykują się do podróży i ostatecznie wyruszają do Paryża.

"Akacjowa 38" odc. 900 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani hiszpańskiej produkcji z pewnością nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń z życia mieszkańców madryckiej kamienicy. Telewizja Polska regularnie emituje kolejne części tej opowieści, pozwalając na bieżąco analizować losy poszczególnych postaci. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby zasiąść przed ekranem i sprawdzić, jak potoczą się losy Blanki i pozostałych bohaterów. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany na kanale TVP1. "Akacjowa 38" w odcinku 900 pojawi się w programie 29 czerwca 2026 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Produkcja przenosi nas do słonecznej Hiszpanii z początku ubiegłego wieku, oferując ucieczkę do świata pełnego pięknych kostiumów i skomplikowanych relacji międzyludzkich. Kamienica przy Akacjowej to miejsce, gdzie spotykają się przedstawiciele różnych klas, a ich codzienne życie wypełnione jest zarówno drobnymi radościami, jak i dramatami. Ten kostiumowy hit zdobył serca polskiej publiczności dzięki sprawnej fabule i dbałości o historyczne detale. To idealna propozycja dla osób lubiących historie, w których tajemnice z przeszłości regularnie wychodzą na jaw. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)