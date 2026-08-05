"Panna młoda": streszczenie odcinka 170

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-08-05 9:49

W odcinku 170 „Panny młodej” Cihan chce raz na zawsze odciąć się od przeszłości i podejmuje decyzję, która uderza w Hancer najmocniej. Jej reakcja jest natychmiastowa, a jedna pochopna deklaracja może wywrócić dotychczasowy układ w rodzinie Develioglu.

W „Pannie młodej” ostatnio dzieje się naprawdę dużo, a bohaterowie coraz częściej muszą podejmować trudne decyzje. W poprzednim odcinku Derya w końcu powiedziała Cemilowi całą prawdę o Hancer. Chwilę później w jego domu doszło do niespodziewanego spotkania Meliha, Cihana i Hancer. Padło wiele gorzkich słów, a oskarżenia szybko przerodziły się w ostrą kłótnię między mężczyznami. Sinem przyglądała się Melihowi i szybko straciła złudzenia, które jeszcze niedawno wobec niego miała. Czym skończyła się ta ryzykowna propozycja złożona Hancer?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Panna młoda" odc. 170 - streszczenie

Fadime wciąż nie potrafi wybaczyć synowi, a to coraz mocniej odbija się na ich relacji. Tymczasem Beyza gra na dwa fronty i bez skrupułów manipuluje Mukadder oraz Sinem, żeby dopiąć swego. Cihan chce za wszelką cenę odciąć się od wspomnień związanych z Hancer i postanawia zburzyć stary dom. Hancer nie zamierza na to patrzeć i stanowczo się sprzeciwia. W końcu podejmuje radykalny krok i nagle wychodzi za mąż za Meliha.

"Panna młoda" odc. 170 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie z uwagą śledzą losy bohaterów i czekają na kolejne rozstrzygnięcia w wątkach miłosnych. Serial od premiery trzyma zainteresowanie, a kolejne odcinki szybko wywołują dyskusje wśród widzów. Jeśli chcesz być na bieżąco z losami Hancer, sprawdź, kiedy TVP2 pokaże kolejny odcinek. Odcinek 170 serialu „Panna młoda” TVP2 wyemituje 13 sierpnia 2026 roku o 17:20.

Polecany artykuł:

"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 454

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, która jako sierota od dziecka musiała radzić sobie sama. Wszystko zmienia się, gdy zgadza się na zaaranżowany ślub z Cihanem, żeby opłacić leczenie brata. W rezydencji szybko wpada w sieć intryg byłej żony Cihana i jego matki, ale między małżonkami rodzi się prawdziwe uczucie. Nie brakuje też zwrotów akcji i mocnej obsady. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Panna młoda: streszczenie odcinka 170
Galeria zdjęć 8
Panna młoda turecki serial
panna młoda