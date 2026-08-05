W „Pannie młodej” ostatnio dzieje się naprawdę dużo, a bohaterowie coraz częściej muszą podejmować trudne decyzje. W poprzednim odcinku Derya w końcu powiedziała Cemilowi całą prawdę o Hancer. Chwilę później w jego domu doszło do niespodziewanego spotkania Meliha, Cihana i Hancer. Padło wiele gorzkich słów, a oskarżenia szybko przerodziły się w ostrą kłótnię między mężczyznami. Sinem przyglądała się Melihowi i szybko straciła złudzenia, które jeszcze niedawno wobec niego miała. Czym skończyła się ta ryzykowna propozycja złożona Hancer?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Panna młoda" odc. 170 - streszczenie

Fadime wciąż nie potrafi wybaczyć synowi, a to coraz mocniej odbija się na ich relacji. Tymczasem Beyza gra na dwa fronty i bez skrupułów manipuluje Mukadder oraz Sinem, żeby dopiąć swego. Cihan chce za wszelką cenę odciąć się od wspomnień związanych z Hancer i postanawia zburzyć stary dom. Hancer nie zamierza na to patrzeć i stanowczo się sprzeciwia. W końcu podejmuje radykalny krok i nagle wychodzi za mąż za Meliha.

"Panna młoda" odc. 170 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie z uwagą śledzą losy bohaterów i czekają na kolejne rozstrzygnięcia w wątkach miłosnych. Serial od premiery trzyma zainteresowanie, a kolejne odcinki szybko wywołują dyskusje wśród widzów. Jeśli chcesz być na bieżąco z losami Hancer, sprawdź, kiedy TVP2 pokaże kolejny odcinek. Odcinek 170 serialu „Panna młoda” TVP2 wyemituje 13 sierpnia 2026 roku o 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, która jako sierota od dziecka musiała radzić sobie sama. Wszystko zmienia się, gdy zgadza się na zaaranżowany ślub z Cihanem, żeby opłacić leczenie brata. W rezydencji szybko wpada w sieć intryg byłej żony Cihana i jego matki, ale między małżonkami rodzi się prawdziwe uczucie. Nie brakuje też zwrotów akcji i mocnej obsady. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)