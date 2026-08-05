Spis treści
W „Pannie młodej” ostatnio dzieje się naprawdę dużo, a bohaterowie coraz częściej muszą podejmować trudne decyzje. W poprzednim odcinku Derya w końcu powiedziała Cemilowi całą prawdę o Hancer. Chwilę później w jego domu doszło do niespodziewanego spotkania Meliha, Cihana i Hancer. Padło wiele gorzkich słów, a oskarżenia szybko przerodziły się w ostrą kłótnię między mężczyznami. Sinem przyglądała się Melihowi i szybko straciła złudzenia, które jeszcze niedawno wobec niego miała. Czym skończyła się ta ryzykowna propozycja złożona Hancer?
"Panna młoda" odc. 170 - streszczenie
Fadime wciąż nie potrafi wybaczyć synowi, a to coraz mocniej odbija się na ich relacji. Tymczasem Beyza gra na dwa fronty i bez skrupułów manipuluje Mukadder oraz Sinem, żeby dopiąć swego. Cihan chce za wszelką cenę odciąć się od wspomnień związanych z Hancer i postanawia zburzyć stary dom. Hancer nie zamierza na to patrzeć i stanowczo się sprzeciwia. W końcu podejmuje radykalny krok i nagle wychodzi za mąż za Meliha.
"Panna młoda" odc. 170 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Widzowie z uwagą śledzą losy bohaterów i czekają na kolejne rozstrzygnięcia w wątkach miłosnych. Serial od premiery trzyma zainteresowanie, a kolejne odcinki szybko wywołują dyskusje wśród widzów. Jeśli chcesz być na bieżąco z losami Hancer, sprawdź, kiedy TVP2 pokaże kolejny odcinek. Odcinek 170 serialu „Panna młoda” TVP2 wyemituje 13 sierpnia 2026 roku o 17:20.
Polecany artykuł:
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, która jako sierota od dziecka musiała radzić sobie sama. Wszystko zmienia się, gdy zgadza się na zaaranżowany ślub z Cihanem, żeby opłacić leczenie brata. W rezydencji szybko wpada w sieć intryg byłej żony Cihana i jego matki, ale między małżonkami rodzi się prawdziwe uczucie. Nie brakuje też zwrotów akcji i mocnej obsady. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)