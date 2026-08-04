Zapowiedź nowego sezonu Barw Szczęścia. Aktorzy nagrali emocjonującą wiadomość dla fanów [ZDJĘCIA]

Na profilu społecznościowym telenoweli opublikowano krótkie wideo zza kulis. Aktorzy, korzystając ze słonecznej pogody na planie, postanowili zwrócić się bezpośrednio do widzów. W nagraniu udział wzięli Marek Molak, Anna Gzyra-Augustynowicz, Artem Malashchuk oraz Grażyna Zielińska.

Dzień dobry kochani, mamy nadzieję, że za nami tęsknicie, bo my za wami bardzo. Przesyłamy wam morze słońca i bardzo serdecznie zapraszamy was na nowe odcinki »Barw szczęścia«, które czekają na was tuż po wakacjach, a w nich Pyrkowie i Lucyna fajna dziewczyna

Ten niespodziewany gest ze strony gwiazd serialu błyskawicznie spotkał się z gorącym przyjęciem. Fani nie ukrywali, że brakuje im codziennych spotkań z bohaterami.

Ja czekam z utęsknieniem!!!!!!!!! Do zobaczenia w nowym sezonie przed tv!!!!Pozdrawia Najwierniejszy Fan serialu / już nie mogę się doczekać kiedy będzie moj ulubiony ukochany Wrzesień / Czekam na nowe odcinki i nowe watki Pyrkow, Emila i matki Wilka - czytamy w sekcji komentarzy na Instagramie

Co knuje Lucyna? Intryga wokół domu Pyrków na Zacisznej

Obecność Lucyny w życiu rodziny Pyrków od dłuższego czasu wywołuje niepokój. Kobieta niezwykle zręcznie manewrowała w kwestiach finansowych związanych z nieruchomością przy ulicy Zacisznej. Jej rzeczywiste cele długo pozostawały owiane tajemnicą. Fani serialu z pewnością pamiętają jednak zaskakujące odkrycie: okazało się, że Lucyna to w istocie matka bezdusznego inwestora, Macieja Wilka, w którego wciela się Adam Szczyszczaj. Rzekoma przyjaźń z Hubertem to jedynie starannie przemyślana taktyka, mająca ułatwić przejęcie atrakcyjnych działek.

Lucyna doskonale opanowała sztukę aktorską. Potrafi inicjować publiczne awantury i stawać w obronie Pyrków, by w ukryciu realizować plany swojego syna. Jej obecność u boku Asi i Huberta na najnowszym wideo sugeruje, że nie zamierza zrezygnować z przebiegłych działań, a jej postać nadal będzie odgrywać kluczową rolę w jesiennych odcinkach.

Problemy Agaty w nowym sezonie. Wyjazd z kraju i rozstanie z Ignacym?

Sporo emocji dostarczy również wątek Agaty Pyrki, granej przez Natalię Zambrzycką. W nadchodzących epizodach widzowie będą świadkami ogromnych zmian w jej życiu prywatnym. Wraz ze swoim partnerem, Ignacym Kieliszewskim (Olaf Staszkiewicz), planuje zakup własnego mieszkania od dewelopera, którym okazuje się być Wilk. Ten krok oznacza konieczność wyprowadzki z rodzinnego gniazda, co samo w sobie jest dla bohaterki wielkim wydarzeniem.

To jednak dopiero początek kłopotów. Piętrzące się problemy związane ze zmianą miejsca zamieszkania szybko dadzą o sobie znać i odbiją się na związku pary. Zapowiedzi sugerują, że konflikt z Ignacym eskaluje do tego stopnia, że Agata zdecyduje się na drastyczne kroki – nie tylko zakończy relację, ale też wyemigruje z Polski, by zacząć wszystko od nowa w innym kraju.

Czy dom Pyrków na Zacisznej zostanie zrównany z ziemią?

Jedną z głównych zagadek zbliżającego się sezonu pozostaje los nieruchomości na Zacisznej. Maciej Wilk nie cofa się przed niczym, by przejąć grunty pod budowę drogi dojazdowej do swojej nowej inwestycji deweloperskiej. Jeżeli plan bezwzględnego biznesmena i jego matki się powiedzie, Pyrkowie stracą dorobek życia i zostaną z niczym. Batalia o uratowanie rodzinnego domu zapowiada się jako jeden z najbardziej emocjonujących i napiętych wątków w nowych odcinkach.

"Barwy szczęścia": data premiery nowych odcinków po wakacjach

Zakończenie wakacyjnej przerwy przyniesie wyczekiwane premierowe epizody. Telewizja Polska zaplanowała start jesiennej serii na 1 września 2026 roku. Podobnie jak dotychczas, losy bohaterów będzie można śledzić na kanałach TVP oraz w usłudze TVP VOD, gdzie odcinki dostępne są na życzenie.

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